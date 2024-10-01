В Люберцах ввели в эксплуатацию четыре новостройки более чем на 1,5 тыс. квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Четыре семнадцатиэтажных корпуса, построенные в ЖК «Люберцы», получили разрешение на ввод в эксплуатацию, в зданиях расположено более полутора тысяч квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В эксплуатацию введены четыре семнадцатиэтажных корпуса №№67-70 на 1536 апартаментов. Планировочные решения апартаментов самые разные — от студий до трёхкомнатных квартир как в классическом, так и в европейском формате», — говорится в сообщении.Отмечается, что все четыре корпуса оборудованы помещением для колясок на первом этаже, а вход расположен на одном уровне с землёй, что обеспечивает безбарьерную среду.
Внутренний двор новых корпусов благоустроен: там установлены детские площадки, столы для пинг-понга и спортивные тренажёры, а также высажена аллея.
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