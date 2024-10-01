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В Люберцах ввели в эксплуатацию четыре новостройки более чем на 1,5 тыс. квартир

01 октября 2024, 09:41
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Четыре семнадцатиэтажных корпуса, построенные в ЖК «Люберцы», получили разрешение на ввод в эксплуатацию, в зданиях расположено более полутора тысяч квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В эксплуатацию введены четыре семнадцатиэтажных корпуса №№67-70 на 1536 апартаментов. Планировочные решения апартаментов самые разные — от студий до трёхкомнатных квартир как в классическом, так и в европейском формате», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все четыре корпуса оборудованы помещением для колясок на первом этаже, а вход расположен на одном уровне с землёй, что обеспечивает безбарьерную среду.



Внутренний двор новых корпусов благоустроен: там установлены детские площадки, столы для пинг-понга и спортивные тренажёры, а также высажена аллея.

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#люберцы
#строительство
#минжилполитики мо
#новостройки
#квартиры
В жилищном корпусе «У реки. Эко Видное 2.0» возводится в эксплуатацию новый корпус
01 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Корпус «Нестеров» в жилищном корпусе «У реки. Эко Видное 2.0» возводится в рамках комплексного развития территории в Ленинском районе Подмосковья, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусе расположено 1303 квартиры общей площадью 61,97 тысяч квадратных метров. На подземном этаже корпуса находятся 288 кладовых.

Первый этаж «Нестерова» предназначен для 46 коммерческих помещений, где разместятся магазины, кафе, гипермаркет, сервисные точки, а также многофункциональный и перинатальный центры.

17-этажный находится на первой линии у реки, из его окон открывается вид на зелёный массив и благоустроенный внутренний двор, спроектированный по проекту «Чехарда».

Концепция благоустройства основана на использовании лесных массивов, что отражено в выборе растений и деревьев для озеленения территории.

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#квартиры
#новостройки
#жк
#минжилполитики мо
#ленинский городской округ
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Что делать, если взломали почту на gmail — советы экспертов
01 октября 2024, 09:16

Фото: iStock/frankpeters

Аккаунты почты на gmail.com нередко подвергаются кибератакам. Инструкцию о том, что надо делать при подозрении на взлом, составили специалисты по борьбе с киберпреступностью подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Порядок действий при подозрении на взлом почты на gmail.com таков: завершение всех сеансов на неизвестных устройствах, смена пароля и установка двухфакторной аутентификации. Сделать это можно как в web-версии почты, так и в мобильном приложении», — говорится в сообщении.
1. Завершаем сеансы на неизвестных устройствах, так как именно с них идёт кибератака.

Фото: ГУ МВД по МО

2. Меняем пароль — для этого нужно будет сначала ввести действующий пароль, убедитесь, что вы его помните.

Фото: ГУ МВД по МО

3. Устанавливаем двухфакторную аутентификацию: подтверждение доступа в почту будет приходить на телефон.

Фото: ГУ МВД по МО

Больше информации о кибербезопасности размещено по ссылке.

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#кибербезопасность
#почта
#советы
#мвд московской области
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Воробьёв поздравил сотрудников Главного управления Росгвардии с восьмой годовщиной
01 октября 2024, 09:14

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии с восьмой годовщиной образования подмосковного главка.
Он отметил, что защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой сотрудники успешно справляются на протяжении многих лет.

Кроме того, губернатор поблагодарил сотрудников Главного управления Росгвардии по Московской области за самоотдачу в борьбе с преступностью, за обеспечение общественного порядка и защиту ключевых объектов экономики и социальной сферы региона.

Отдельные слова благодарности были адресованы тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Желаю всему личному составу Главного управления Росгвардии по Московской области, а также ветеранам службы здоровья, благополучия, крепости духа и уверенности в своих силах. Пусть рядом с вами всегда будут надежные товарищи, а дома ждут родные и любящие люди», — подчеркнул Воробьёв.
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Стали известны самые дефицитные профессии в России
Дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России
01 октября 2024, 07:17

Фото: istock/littlehenrabi

Самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Headhunter.
Сообщается, что согласно данным Росстата, безработица в Российской Федерации в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4 процента.

По данным Headhunter, индекс активных резюме на одну вакансию для должности дворника составляет 0,9. Медианная зарплата в этой профессии равна 31,1 тысячи рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 24 процента. Для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков индекс активных резюме на одну вакансию равен 1. Медианная зарплата в этих профессиях достигает 140,8 тысяч рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 32 процента.

Согласно данным сервиса, уровень дефицита кадров среди врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов одинаковый — индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. Медианная зарплата врача составляет 85,2 тысячи рублей с приростом в 21 процент. У поваров медианная зарплата выросла на 16 процентов и достигла 55,6 тысячи рублей, а у продавцов-консультантов она увеличилась на 23 процентов, составив 48,3 тысячи рублей.

В списке профессий с наибольшим дефицитом также находятся администраторы магазина с медианной зарплатой 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики с зарплатой 99,8 тысяч рублей, фармацевты-провизоры с 60,2 тысячи рублей, слесари и сантехники с 71,1 тысячи рублей, агенты по недвижимости с зарплатой 146,9 тысячи рублей и мерчандайзеры с 43,5 тысячи рублей.

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#зарплата
#безработица
#индекс
#зарплаты
#профессии
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Эксперт Бийчук рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров
01 октября 2024, 07:09

Фото: istock/Timofey Zadvornov

Телефонные мошенники активно используют новые схемы, чтобы обмануть пенсионеров, представляясь сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
По его словам, одной из наиболее распространенных уловок является звонок якобы от энергокомпаний с предложением о замене электросчетчика. В ходе разговора мошенники просят пожилых людей сообщить код, который приходит на их телефон, объясняя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. На самом деле, этот код дает злоумышленникам доступ к личным данным жертвы.

Другая схема – звонки от якобы сотрудников Пенсионного фонда с просьбой подтвердить данные для перерасчета пенсии или получения надбавки. Мошенники убеждают пенсионеров перевести деньги на «единый счет» и передать код из СМС для завершения операции.

Эксперт отметил, что пенсионеры являются самой уязвимой категорией для мошенников, которые пользуются их доверием и недостаточной осведомленностью о современных методах защиты. Бийчук посоветовал быть осторожными, не сообщать личные данные по телефону и всегда проверять информацию напрямую через официальные каналы.

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#жертвы
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Госдума: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
01 октября 2024, 06:51

Фото: istock/fizkes

В конце октября россияне будут работать шесть дней подряд. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Указанная шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня 30 апреля. Таким образом, суббота, 2 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращенным. После завершения шестидневной недели россиян ждут два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября.

Также отмечается, что новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января, а в мае россиянам предстоит восемь нерабочих дней.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

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#4 ноября
#каникулы
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#рабочая неделя
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Боткинская больница получила двухуровневую парковку
Министр Гаман: Боткинская больница получила современный двухуровневый паркинг
01 октября 2024, 05:25

Фото: istock/dies-irae

Московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ) имени Боткина обзавелся новым двухуровневым подземным гаражом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Боткинская больница получила в оперативное управление четырехэтажное здание площадью более 22 тысяч кв. м с современным паркингом, который значительно повысит транспортную доступность центра для пациентов и посетителей», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского
имущества Максим Гаман.
Объект передан в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», направленной на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений столицы.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.

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Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке «Бутово»
01 октября 2024, 05:00

Фото: istock/Pete_Flyer

В промышленном парке «Бутово» запущены шесть новых высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования.
Об этом сообщил министр правительства Москвы и глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

«Промпарк «Бутово», площадью более 59 тысяч кв. м., был введен в эксплуатацию в прошлом году и уже сейчас включает предприятия, выпускающие продукцию для высокотехнологичных отраслей и промышленного домостроения», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что благодаря новым предприятиям более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу недалеко от дома. Промышленный парк был специально разработан для обеспечения удобных условий для ведения бизнеса производственными компаниями.

Управляющий партнер девелопера Александр Манунин также подчеркнул, что парк создан для максимального удобства и эффективности работы промышленных предприятий.

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#парк
#предприятия
#москва
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Эксперт по безопасности Хуранов назвал необходимые действия перед зимой на даче
Эксперт по безопасности Хуранов рекомендовал перекрыть газ и воду на даче
30 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/Andrey Rykov

И. о. декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов заявил, что для обеспечения сохранности дачи на зимний период необходимо полностью обесточить её, отключив электроснабжение и газ.
«Проверьте целостность и прочность крыши, чтобы внутренние помещения остались сухими и в доме не поселилась чёрная плесень. Обследуйте дом по периметру, залатайте все щели, уберитесь в комнатах и подвале, уберите съестные продукты, вымойте и откройте холодильник. Ковры пропылесосьте, на мягкую мебель наденьте чехлы. Это защитит дом от мышей, тараканов», — добавил в беседе с NEWS.ru Хуранов.

Ценные вещи и хозинвентарь специалист рекомендовал спрятать в помещениях, проверив все замки на надёжность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков.

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#мебель
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