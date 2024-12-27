В Люберцах закрыли незаконно организованный ёлочный базар

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Люберцах пресекли работу незаконно открытого ёлочного базара. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В министерство поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что у дома по улице Камова начали незаконно продавать живые ели. Это локация не была отмеченная на схеме нестационарных торговых объектов. Представители администрации и правоохранительных органов выехали на место для проверки, и информация подтвердилась», – отметили в ведомстве.Объект был демонтирован, а винновые привлечены к административной ответственности.
Как напомнили в ведомстве, адреса всех ёлочных базаров и периоды их размещения можно найти на интерактивной карте. По всему Подмосковью в этом году работают 283 ёлочных базара. Каждый оснащён информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.
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