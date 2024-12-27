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В Люберцах закрыли незаконно организованный ёлочный базар

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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В Люберцах пресекли работу незаконно открытого ёлочного базара. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В министерство поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что у дома по улице Камова начали незаконно продавать живые ели. Это локация не была отмеченная на схеме нестационарных торговых объектов. Представители администрации и правоохранительных органов выехали на место для проверки, и информация подтвердилась», – отметили в ведомстве.
Объект был демонтирован, а винновые привлечены к административной ответственности.



Как напомнили в ведомстве, адреса всех ёлочных базаров и периоды их размещения можно найти на интерактивной карте. По всему Подмосковью в этом году работают 283 ёлочных базара. Каждый оснащён информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.

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#люберцы
В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа
В Минобрнауки одобрили идею об условии для поступления из колледжа в вуз без ЕГЭ
27 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/SeventyFour

В Минобрнауки высказались об идее ужесточить правила поступления в вуз после колледжа. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, уточняющий правила поступления в вузы абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование. Из документа следует, что абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не связана с той, на которую он планирует поступать в вузе.

В ведомстве поддержали эту идею, отметив, что россияне начали поступать в колледжи, чтобы затем пойти в вуз, обойдя при этом сдачу ЕГЭ. И, как правило, после колледжа они поступают на другие направления.

По нынешнему законодательству университеты принимают выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний. При этом не имеет значения, соответствует ли профиль абитуриента направлению подготовки в вузе.

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#образование
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#минпросвещения
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Виновная в отравлении детей заведующая детсадом избежала наказания
27 декабря 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Zolnierek

Городецкий городской суд в Нижегородской области признал виновной местную жительницу, которая занимала должность заведующей детским садом. При ней в дошкольном учреждении произошло массовое отравление детей.
Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Согласно материалам уголовного дела, бывшую заведующую обвиняли по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Массовое отравление произошло в 2022 году в детском саду №18 города Городец. В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке учреждения не соблюдались санитарно-гигиенические правила. Кишечная инфекция была выявлена у 17 детей и нескольких взрослых.

Обвинение в суде требовало для экс-заведующей наказания в виде лишения свободы сроком на полтора года. Сама обвиняемая вину во вменяемом ей преступлении не признала. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей и образованием, сроком на два года. В связи с истечением срока давности женщина избежала наказания.

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#наказание
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Митрополит Иларион покинул пост главы Будапештско-Венгерской епархии
27 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/ worldwidephotoweb

Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой», подчеркнув при том его несоответствие «образу монаха и священнослужителя», сообщалось в журналах Синода, которые были опубликованы на сайте РПЦ.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом РПЦ правом <…> — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя. <…> Освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», — отмечалось в постановлении.

Временное управление епархией Синод дал поручение митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а митрополита Илариона направил служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, в Чехии.

Ещё Синод решил завершить деятельность комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии, которую создали в июле 2024 года.

«Просить святейшего патриарха, в случае поступления в Московскую патриархию новых сведений об обстоятельствах дела [в отношении митрополита Илариона], возобновить деятельность комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений», — обращалось внимание в журналах.

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#храм
#рпц
#поручение
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Полчища крыс пугают жителей Владивостока
Amur Mash: Улицы Владивостока заполонили полчища крыс
27 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Chanawat Phadwichit

Улицы и дворы Владивостока заполонили полчища крыс, особенно возле помоек. Кошки боятся даже подходить к контейнерным площадкам, которые оккупировали агрессивные грызуны.
Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами, можно увидеть, как крысы бегают возле мусорных баков в огромном количестве. Серые и хвостатые объединяются в стаи, которых боятся не только кошки, но даже и собаки.

В этом году жалоб на беспрепятственно разгуливающих по дворам грызунов особенно много. Местные жители всё чаще просят городские власти проводить дератизацию, но пока ничего не помогает. Например, управляющая компания обещала жителям Луговой улицы избавиться от грызунов ещё в середине декабря. Однако крысы по-прежнему разгуливают по улицам и дворам, а местные ходят выбрасывать мусор только группами.

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#кошки
#собаки
#мусор
#управляющая компания
#жители
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Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов
27 декабря 2024, 18:25

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях сообщил исполнитель одной из главных ролей, актёр и ведущий Юрий Горбунов.
Он поблагодарил Джонсона за то, что он согласился сняться в этом фильме. А также рассказал, что съёмочная группа по-доброму называет экс-политика Джонсонюком. В комедии Джонсон говорит на украинском языке.

Кроме того, Горбунов опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи с Джонсоном, на которых он говорит по-украински. Помимо поздравлений с Новым годом он произносит лозунг украинских националистов.

Актёр также анонсировал, что фильм выйдет на большие экраны 1 января.

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#кино
#съёмки
#актёр
#фильм
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Подмосковный ЦУР за шесть лет работы помог решить более 11 млн проблем
27 декабря 2024, 18:20

Фото: Мингосуправления, ИТ и связи МО

Центр управления регионом Московской области с декабря 2018 года обработал более 11 млн обращений о проблемах.
Более 2 млн из них было принято в текущем году, сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«Жители активно участвуют в улучшении жизни региона. Каждое поступающее в ЦУР обращение свидетельствует о неравнодушии граждан и желании сделать Подмосковье ещё комфортнее. Еженедельно ЦУР обрабатывает порядка 40 тыс. обращений по вопросам содержания общественных территорий и дворов, работы транспорта, медицины, энергетики», – отметила Куртяник.
По данным Министерства госуправления, самой популярной темой обращений в уходящем году стало благоустройство дворов. За 12 месяцев года соответствующие пожелания оставили более 415 тыс. раз. На втором месте оказалась дорожная тематика (порядка 300 тыс. обращений). Свыше 230 тыс. было посвящено социальной сфере, здравоохранению и образованию.

В первую пятёрку тем также регулярно входили вопросы работы общественного транспорта, отопления и водоснабжения, уборки снега.

ЦУР Подмосковья начал работу 29 декабря 2018 года. Его цель – быстрое выявление точек напряжённости в регионе, отслеживание процесса отработки проблем и контроль качества решения вопросов.

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#цур
#подмосковье
#московская область
#цифровизация
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В РПЦ дали комментарий по поводу отставки главы Будапештско-Венгерской епархии
27 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/ laimdota

Священный синод Русской православной церкви прокомментировал вопрос об отставке митрополита Будапештского и Венгерского Илариона (Алфеева). Он подчеркнул, что его отношения с близкими и его быт «не соответствуют образу монаха и священнослужителя». Об этом говорилось в опубликованных на сайте РПЦ документах.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом Русской православной церкви правом ("осуществляя свою каноническую власть, патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни", Устав IV.7.ч), — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха священнослужителя», — подчёркивалось в сообщении.

Как стало известно ранее, в начале января 2024 года из епархиального дома Венгерской епархии РПЦ в Будапеште, когда управляющим епархией был митрополит Иларион, похитили денежные средства и ценные вещи на огромную сумму. В помещении, в котором произошла кража, был произведён обыск, сняты отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК — и сотрудники венгерских правоохранительных органов объявили в розыск экс-иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.

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#митрополит
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В России отзовут 20 тысяч автомобилей Kaiyi
Kaiyi отзовёт 20 тыс машин в РФ для установки блока оповещения экстренных служб
27 декабря 2024, 18:12

Фото: iStock/Fahroni

Официальный представитель марки китайских автомобилей Kaiyi в России отзовёт порядка 20 тысяч автомобилей из-за отсутствия в них блока управления системой оповещения экстренных служб. Об этом сообщает Росстандарт.
Отмечается, что ООО «КАИ Рус» отзовёт 1405 автомобилей Kaiyi X7, 4799 автомобилей Kaiyi X3, 13548 автомобилей Kaiyi E5, которые были реализованы в период с 2023 по 2024 годы. Причиной такого вынужденного решения стало отсутствие в машинах необходимого блока управления системой оповещения экстренных оперативных служб.

В Росстандарте подчеркнули, что на всех автомобилях планово установят этот блок. Все работы будут проводить бесплатно для владельцев машин. Им поступит сообщение по телефону или на почту о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

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#производители
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В Саратовской области мигрантам запретили трудиться в некоторых сферах
27 декабря 2024, 18:00

Фото: iStock/ vichinterlang

В Саратовской области иностранным специалистам запретили работать в некоторых сферах, сообщило правительство российского региона.
Мигрантам будет нельзя трудиться в органах государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Иностранным специалистам будет нельзя оказывать социальные услуги, а ещё работать преподавателями и медицинскими работниками.

Запрет на трудоустройство мигрантов в таких сферах будет действителен в 2025 году. Также работодателям дали срок до 1 марта, для того чтобы «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом».

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

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#рф
#саратовская область
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