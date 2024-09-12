Депутат Гурулев попал в ДТП из-за разбитой дороги в Забайкальском крае

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП во время поездки по разбитой дороге в Забайкальском крае. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Судя по видео, которое выложил парламентарий, его машина осталась без переднего колеса, наехав на большую и глубокую выбоину.
По словам Гурулева, авария случилась на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск». Депутат также возмутился, что перед опасными участками не стоят предупреждающие дорожные знаки.
В начале августа Андрей Гурулев после посещения Курской области раскритиковал возведенную там линию обороны. Он заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.
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«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. <...> Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» — негодовал Гурулев.
В начале августа Андрей Гурулев после посещения Курской области раскритиковал возведенную там линию обороны. Он заявил, что оборудуемые в Курской области минные поля не имеют огневого прикрытия, без которого не могут давать необходимого положительного эффекта.
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Данил Пономарев