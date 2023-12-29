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В Мадриде десятки украинцев стоят в очереди, чтобы успеть продлить паспорта

29 декабря 2023, 20:29
Фото: iStock/gemenacom

Фото: iStock/gemenacom

В Мадриде около автобусов с сервисом выдачи документов выстроилась очередь из украинцев, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам охранника, который работает в торговом центре, ранее в это место приходило не больше десяти человек в сутки, однако теперь число желающих ​поменять паспорта, серьезно возросло. Контингент пришедших — мужчины призывного возраста.

Ранее сообщалось, что в Варшаве толпы украинцев выстроились за документами. В социальных сетях предположили, украинцы оформляют за рубежом новые паспорта, действующие в течение десяти лет, на фоне угрозы принятия нового закона о мобилизации на Украине. Отмечается, что если законопроект будет принят, уклонисты лишаться возможности обновлять документы.

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#украина
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Карин Кнайсль поздравила петербуржцев с Новым годом
29 декабря 2023, 20:21

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам России Карин Кнайсль посетила «Новогоднюю почту» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и поздравила горожан с наступающими праздниками.
«Добрый день, уважаемые читатели! Вам желаю читать каждый день хорошие новости», – приводит «Петербургский дневник» обращение Кнайсль к петербуржцам.

Также она во время посещения «Новогодней почты» отправила открытку своему коллеге Виктору.

Отмечается, что Карин Кнайсль поделилась планами празднования Нового года.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в роли Деда Мороза поздравили маленьких пациентов детской городской клинической больницы имени Башляевой в Москве.

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#новый год
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Власти Московской области отменили новогодний салют
29 декабря 2023, 20:17

Фото: istockphoto/howtogoto

Вслед за Москвой, Петербургом и рядом других российских регионов власти Подмосковья приняли решение отказаться от проведения праздничного новогоднего фейерверка. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, людям важнее будет провести праздник дома со своими близкими.
Глава региона также подчеркнул, что нынешнее время является не слишком подходящим для проведения красочных световых шоу, к тому же, далеко не дешёвых, передает телеграм-канал Readovka. Главное для жителей России — быть вместе со своими близкими.

Прежде всего отмена салютов связана с заботой о безопасности граждан. В новогоднюю ночь все сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

Ранее об отмене новогодних фейерверков также сообщили власти Санкт-Петербурга, оставив традиционное ночное гуляние на Дворцовой площади. При этом в Смольном подчеркнули, что праздничное гуляние будет переориентировано на семейный формат.

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#новый год
#подмосковье
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Новый надземный переход в Красногорске повысит безопасность 45 тыс пешеходов
29 декабря 2023, 20:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу. Он расположен на пересечении Речной улице и Волоколамского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Длина нового перехода превышает 166 м.
«В перспективе переход позволит увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе. Теперь порядка 45 тыс пешеходов будут безопаснее переходить через оживлённый перекресток, а проход к железнодорожной платформе Павшино станет гораздо удобнее», – рассказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Остекление перехода выполнили из ударопрочного монолитного поликарбоната.
«Рад, что переход открыли. Я езжу на работу по МЦД-2 каждый день. С удовольствием опробую переход после праздников. Наверно, буду быстрее до Павшина идти», – поделился местный житель Александр.
Как добавили в министерстве, до конца II квартала будущего года в переходе установят вертикальные подъёмные платформы для маломобильных граждан, а также благоустроят прилегающую территорию.

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#подмосковье
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В Воскресенске закончили капремонт детсада 1956 года постройки
29 декабря 2023, 19:22

Фото: пресс-служба г. о. Воскресенск

В Воскресенске завершили капитальный ремонт детсада «Спутник» 1956 года постройки, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. В здании располагались детские ясли на 60 воспитанников.
В результате реорганизации путём присоединения к средней школе №5 в 2020 году ясли были переименованы в структурное подразделение «Спутник». За годы эксплуатации здание обветшало и требовало кардинальных изменений.
«Из бюджета Московской области выделили финансирование на капремонт. На время работ малышей распределили по близлежащим детским учреждениям. Здание пришлось почти полностью разобрать и многое выстроить заново. Сегодня детсад преобразился – там стало красиво и уютно», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, заменены все окна и инженерные системы, отремонтированы помещения групп, музыкальный зал, методический кабинет, пищеблок и прачечная. Детсад оснащён необходимым оборудованием и учебными материалами.

Помимо этого, переделаны прогулочные площадки и веранды. Для безопасности установлены ограждение и новое освещение.

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#московская область
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Воробьёв объяснил, кому из подмосковных педагогов положена доплата за аренду жилья
29 декабря 2023, 19:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области со следующего года по инициативе губернатора Андрея Воробьёва стартует новая мера поддержки педагогов. Она направлена на привлечение на работу в регион лучших учителей.
«Перемены и достижения в каждой отрасли начинаются с сильных профессиональных команд. Поэтому стараемся находить возможности для привлечения и закрепления в регионе лучших специалистов. С января запускаем в Подмосковье новую программу поддержки педагогов, аналогичную той, которая действует для медиков. Это компенсация за аренду жилья. Если у тебя нет своей квартиры и ты вынужден её снимать, то ежемесячно тебе будет начисляться плюс 20 тыс рублей к зарплате», – пояснил Воробьёв.
По его словам, эта мера оказалась очень востребованной в здравоохранении.

Губернатор отметил, что каждый год количество школьников в Подмосковье увеличивается на 40-45 тыс, открывается 30-35 новых школ. Поэтому запрос на учителей высок.

Новую выплату смогут получать как подмосковные педагоги, так и приезжие. Это учителя-предметники, преподающие самые востребованные дисциплины – математику, русский язык, физику, информатику, биологию, химию, а также учителя начальных классов.

Главное условие получения компенсации – отсутствие у педагога, его супруга или детей собственного жилья в Московской области. Оформить ежемесячную компенсацию можно будет на региональном портале госуслуг.

Еще одна новая мера привлечения педагогических кадров – особые грантовые выплаты для 14 так называемых «примкадных» городских округов. Именно там идёт активное строительство школ.

В Подмосковье действуют и другие меры поддержки учителей. Так, программа «Социальная ипотека» помогает приобрести жильё на льготных условиях. Стоимость квартиры оплачивает область, а специалист гасит проценты по кредиту.

Помимо этого, предусмотрены выплаты классным руководителям – 11 тыс рублей ежемесячно, а также впервые трудоустроенным молодым учителям – 6 тыс рублей каждый месяц. Последние также могут рассчитывать на пособие в 50 тыс рублей при трудоустройстве и в 100 тыс рублей – по окончании второго года работы.

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Новая котельная в Подольске обеспечит теплом более 14 тыс человек
29 декабря 2023, 18:34

Фото: пресс-служба г. о. Подольск

В Подольске торжественно запустили в работу долгожданную котельную в доме №12 на ул. Почтовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Котельная работает полностью в автоматическом режиме. Там установлены четыре водогрейных котла от производителя из Перми. Они обеспечат горячей водой и теплом 93 многоквартирных дома, два детсада, школу и медучреждения. В общей сложности бесперебойной подачей тепла будут обеспечены более 14 тыс человек.

Переключение абонентов будет проходить поэтапно. Услуги уже получают 28 многоквартирных домов на проспекте Юных Ленинцев и улице 8 Марта.
«Для жителей микрорайона Силикатная и всего Подольска это невероятно радостное событие. Мой дом питался от старой котельной. Проблема с качеством отопления была постоянно. Уверена, что теперь всё будет замечательно», – сказала жительница дома по проспекту Юных Ленинцев Оксана Прусенок.
В следующем году планируется приступить к модернизации старых и строительству новых теплосетей. Работы пройдут во всех микрорайонах городского округа.

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#теплоснабжение
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#подмосковье
#московская область
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В Москве на новогодних мероприятиях не включат песни артистов-участников «голой» вечеринки
В Москве на новогодних мероприятиях запретили включать песни Киркорова и Лолиты
29 декабря 2023, 18:26

Фото: iStock/Scharfsinn86

В Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявска, Глюкоза, Дмитрий Билан и другие. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Согласно сообщению, 29 декабря сотрудники ответственных за проведение новогодних мероприятий в парках, получили рассылку от начальства, в которой оказался стоп-лист. По словам работников, в него вошли артисты, которые приняли участие в «голой вечеринке». Их песни нельзя будет включать на праздничных программах. С список вошли Дмитрий Билан, Лолита, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган и Vacio.

Также сообщается, что в парковых новогодних программах не будут включать композиции на иностранном языке.

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#киркоров
#карьера
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Компания Маска SpaceX совершила в 2023 году рекордное количество запусков ракет
29 декабря 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Sundry Photography

Принадлежащая известному предпринимателю и миллиардеру Илону Маску компания SpaceX осуществила в 2023 году рекордное количество запусков космических ракет с различной полезной нагрузкой. Всего их было 96.
По сравнению с прошлым годом количество запусков ракет SpaceX увеличилось на 50%, а если брать данные за 2021 год, то оно возросло втрое. Более трети всех запусков SpaceX с использованием носителей Falcon приходилось на вывод на околоземную орбиту космических аппаратов Пентагона, военных ведомств иностранных государств, NASA и некоторых частных компаний.

SpaceX, в частности, обеспечила полёты грузовых и пассажирских космических кораблей Cargo Dragon и Crew Dragon к Международной космической станции, а также полёты на МКС коммерческих туристов.

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МВД продлит на три года срок действия прав, истекающих в 2024-2025 годах
29 декабря 2023, 18:16

Фото: iStock/Anastasija Vujic

Водительские права с истекающим сроком действия в 2024 и 2025 годах продлят на 3 года. Об этом говорится на сайте «МВД медиа».
По данным МВД, на выдачу водительских удостоверений при истечении срока их действия приходится большинство выдаваемых прав. Отмечается, что постановление затронет более 5 миллионов автомобилистов.

Как стало известно, оно будет происходить автоматически. Уточняется, что инициаторами данного продления являются МВД России и Минэкономразвития РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям новых регионов РФ до 2025 года ездить там на машинах без полиса ОСАГО.

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