В Мадриде десятки украинцев стоят в очереди, чтобы успеть продлить паспорта

Фото: iStock/gemenacom
В Мадриде около автобусов с сервисом выдачи документов выстроилась очередь из украинцев, желающих поменять паспорта до вступления в силу закона о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Варшаве толпы украинцев выстроились за документами. В социальных сетях предположили, украинцы оформляют за рубежом новые паспорта, действующие в течение десяти лет, на фоне угрозы принятия нового закона о мобилизации на Украине. Отмечается, что если законопроект будет принят, уклонисты лишаться возможности обновлять документы.
Читайте также:
В Варшаве украинцы встали в очереди за паспортами из-за планов по мобилизации
Депутат Рады выступил против репрессивных методов мобилизации на Украине
Подоляк признал, что дальнейшая мобилизация на Украине будет сложной
Екатерина Коршунова