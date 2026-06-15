Лукьянов день 16 июня: как не проспать счастье, сохранить финансовое благополучие и уберечь семью от болезней, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 июня отмечается Лукьянов день, или праздник «Лукьян Ветряк». Такое название появилось не случайно. В середине июня на Руси особенно внимательно следили за ветром, который, по поверьям, мог предсказать судьбу урожая и даже здоровье человека. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Лукиана Бельгийского и мученика Лукиллиана. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНаши предки верили, что день 16 июня обладает особой энергетикой. Языческая Русь называла этот праздник Ветреником. Считалось, что именно в середине месяца воздушные стихии обретают огромную силу. Ветер мог принести как благо — дождь для посевов, так и беду — ураганы, уничтожающие урожай. Крестьяне прислушивались к направлению потоков воздуха, чтобы понять, каким будет лето: южный ветер сулил тепло и сытный год, а северный — холод и беды.
С приходом православия образ дня дополнился глубоким христианским смыслом и получил название Лукьян Ветряк. Церковь в эту дату вспоминает сразу двух великомучеников: Лукиана Бельгийского (I век) и Лукиллиана Византийского (III век).
Житие Лукиана Бельгийского поражает воображение. Рожденный в Риме, он был обращен в веру самим апостолом Петром. Став епископом, Лукиан отправился проповедовать в Галлию (территорию современной Бельгии). За отказ поклониться идолам его подвергли жестоким пыткам и обезглавили. По преданию, святой мученик сотворил великое чудо: он поднял свою отрубленную голову, перешел через реку и сам лег на место своего погребения. Увидев это, более 500 язычников уверовали в Христа.
Лукиллиан Византийский, будучи языческим жрецом при императоре Аврелиане, занимал высокое положение и пользовался уважением знати. В старости он осознал ложность своих убеждений и искренне обратился к христианской вере, приняв крещение. Его проповедь оказала значительное влияние, и многие язычники также приняли христианство. Это вызвало недовольство местных иудеев, которые донесли на Лукиллиана градоначальнику Никомидии Сильвану. Правитель попытался заставить старца вернуться к языческим обрядам, но Лукиллиан отказался. В ответ на это его подвергли жестоким пыткам и заключили в темницу, где он и умер.
Традиции дняДень начинался с того, что хозяева распахивали настежь окна и двери. Ветру отводилась роль очистителя. Считалось, что сквозняк выдувает из избы накопившуюся «грязь» — ссоры, болезни и сглаз. Хозяйки спешили вывесить постиранное белье на улицу.
Хозяйки утром выпекали особый хлеб, добавляя в тесто немного соли, освящённой в церкви на Пасху. Считалось, что такой хлеб защитит семью от болезней и невзгод на весь год. Часть хлеба отдавали скоту — чтобы животные были здоровы и давали хороший приплод.
Мужчины выходили в поле и, встав лицом к ветру, произносили заговор на хороший урожай, просили землю быть плодородной, а ветер — не губить посевы. Затем разбрасывали по полю горсть зерна — символическое подношение природным силам.
Девушки в этот день собирали полевые цветы и плели венки, которые затем развешивали над дверями домов и хлевов. Венок служил оберегом от злых духов и несчастий. Незамужние красавицы прислушивались к ветру, чтобы узнать судьбу. Теплый, ласковый ветерок сулил встречу с суженым, а порывистый и холодный — предупреждал о трудностях в любви.
Народные запретыСуществовали строгие запреты, нарушать которые значило накликать беду:
- Нельзя закрывать окна и двери. Особенно если дует южный ветер. Заперев дом, можно «законсервировать» внутри болезни и не дать уйти негативной энергии;
- Запрещено пересчитывать деньги на улице. Монеты и купюры «улетят по ветру», а с ними и финансовое благополучие семьи. Крупные покупки тоже откладывали — вещь быстро придет в негодность;
- Не стоит рассказывать 16 июня сны и планы на будущее. В Лукьянов день слова обретают силу ветра. Заветные желания, рассказанные вслух, ветер «унесет», и они не сбудутся. А плохие сны могут материализоваться;
- Избегайте ссор и сквернословия. Слова, брошенные в сердцах в этот ветреный день, могут вернуться бумерангом и разрушить отношения на долгие годы;
- Лень и безделье в этот день считались неумесными. Согласно поверьям, если 16 июня проснуться поздно или лечь спать рано, можно «проспать» свое счастье или упустить важную возможность, которую принесет ветер перемен этого дня.
Приметы
- Южный ветер — к обильному урожаю яровых хлебов (пшеницы, овса) и теплому лету;
- Восточный ветер — к засухе и распространению болезней среди скота;
- Северо-западный ветер — к затяжным дождям и сырому сенокосу;
- Если с утра над водой стелется туман — день будет ясным и солнечным;
- Проливной дождь — к богатому урожаю грибов этой осенью;
- Если утром на траве много росы — июль будет засушливым;
- Сильный ветер в Лукьянов день — к неурожаю зерновых.