15 июня 2026, 11:19

Фото: iStock/ bjorn999

Согласно народному календарю, 16 июня отмечается Лукьянов день, или праздник «Лукьян Ветряк». Такое название появилось не случайно. В середине июня на Руси особенно внимательно следили за ветром, который, по поверьям, мог предсказать судьбу урожая и даже здоровье человека. Православная церковь в эту дату чтит память священномученика Лукиана Бельгийского и мученика Лукиллиана. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы

История праздника

Фото: iStock/ Olga355

Традиции дня

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Народные запреты

Фото: iStock/ erik lidmets

Нельзя закрывать окна и двери. Особенно если дует южный ветер. Заперев дом, можно «законсервировать» внутри болезни и не дать уйти негативной энергии;

Особенно если дует южный ветер. Заперев дом, можно «законсервировать» внутри болезни и не дать уйти негативной энергии; Запрещено пересчитывать деньги на улице. Монеты и купюры «улетят по ветру», а с ними и финансовое благополучие семьи. Крупные покупки тоже откладывали — вещь быстро придет в негодность;

Монеты и купюры «улетят по ветру», а с ними и финансовое благополучие семьи. Крупные покупки тоже откладывали — вещь быстро придет в негодность; Не стоит рассказывать 16 июня сны и планы на будущее. В Лукьянов день слова обретают силу ветра. Заветные желания, рассказанные вслух, ветер «унесет», и они не сбудутся. А плохие сны могут материализоваться;

В Лукьянов день слова обретают силу ветра. Заветные желания, рассказанные вслух, ветер «унесет», и они не сбудутся. А плохие сны могут материализоваться; Избегайте ссор и сквернословия. Слова, брошенные в сердцах в этот ветреный день, могут вернуться бумерангом и разрушить отношения на долгие годы;

Слова, брошенные в сердцах в этот ветреный день, могут вернуться бумерангом и разрушить отношения на долгие годы; Лень и безделье в этот день считались неумесными. Согласно поверьям, если 16 июня проснуться поздно или лечь спать рано, можно «проспать» свое счастье или упустить важную возможность, которую принесет ветер перемен этого дня.

Приметы