В мае состоится XIX Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Фото: пресс-служба Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
XIX Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» пройдет 15-17 мая 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В форуме примут участие около 10 000 тысяч участников со всей страны. Выставка будет проходить на территории МВЦ «Крокус Экспо».
Стоит отметить, что в рамках мероприятия участники смогут узнать особенности системы государственных закупок и освоить новый рынок сбыта товаров или услуг.
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«Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» давно стал эффективной экспертной площадкой по вопросам оптимизации законодательства в сфере закупок. В рамках деловой программы традиционно вырабатываются решения, направленные на поддержку российских производителей и формирование долгосрочного спроса на отечественную продукцию. Мы представим на выставке эксклюзивный выставочный стенд, на котором участники Форума смогут ознакомиться с презентацией ключевых механизмов поддержки промышленности и передовыми разработками наших компаний, востребованных госсектором», — поделился первый замминистра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
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Мира Полтева