В Суздале состоится XVI Форум-Фестиваль «Вера.Надежда.Любовь»

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В Суздале Владимирской области с 25 по 28 октября текущего года состоится XVI Форум-Фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера.Надежда.Любовь». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей.
В рамках Форума-Фестиваль будут проведены культурные и деловые мероприятия, которые продемонстрируют национальные и культурные традиции российских семей. Также планируется провести научно-практическую конференцию, семинары на различные темы, а также пресс-брифинги и презентации, которые подготовят организации на лучшие региональные проекты. Они будут культурной, социальной и образовательной направленности.
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