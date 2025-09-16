Жителя Дербента задержали за попытку убить своих родителей
37-летний житель Дербента задержан по подозрению в покушении на убийство своих родителей. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Дагестану.
Инцидент произошел ночью 15 сентября в квартире подозреваемого. В ходе конфликта мужчина нанес кухонным ножом множественные удары своим родителям. Отец получил не менее четырех ранений, а мать — не менее трех.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По факту произошедшего следственным отделом Следственного комитета России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «убийство двух лиц».
Подозреваемый задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет 6 месяцев.
