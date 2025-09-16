Достижения.рф

У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

У летевшего в Мумбаи самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо
Фото: iStock/rebius

У самолета индийской авиакомпании SpiceJet с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета. Об этом сообщает New Indian Express.



Заднее правое колесо борта, летевшего из города Кандла до Мумбаи, упало на взлетно-посадочную полосу. Сотрудники аэропорта оперативно обнаружили проблему.

Пилоты, несмотря на возникшую опасность, приняли решение продолжить полет. Благодаря их профессионализму и слаженной работе, самолет успешно приземлился в Мумбаи.

По словам одного из чиновников, шасси воздушного судна убралось, что позволило избежать катастрофы при посадке.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0