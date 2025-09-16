У самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета

16 сентября 2025, 11:39

У летевшего в Мумбаи самолета с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо

Фото: iStock/rebius

У самолета индийской авиакомпании SpiceJet с 75 пассажирами на борту оторвалось колесо сразу после взлета. Об этом сообщает New Indian Express.