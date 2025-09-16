Пьяная омичка протаранила восемь машин на авто мужчины после ссоры с ним

16 сентября 2025, 12:25

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Вечером жительница Омска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила ДТП сразу с восьмью автомобилями. По данным полиции, инцидент произошел после ссоры с молодым человеком. Об этом пишет РИА Новости.