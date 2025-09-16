Достижения.рф

Пьяная омичка протаранила восемь машин на авто мужчины после ссоры с ним

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Вечером жительница Омска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила ДТП сразу с восьмью автомобилями. По данным полиции, инцидент произошел после ссоры с молодым человеком. Об этом пишет РИА Новости.



Пара отдыхала вместе на улице Ядринцева, выпивая спиртное. Во время конфликта девушка забрала ключи от машины своего друга, марки Honda, и покаталась по улицам города. Затем она въехала во двор жилого дома на улице 24-я Северная, где врезалась сразу в восемь припаркованных автомобилей.

Алкотест показал содержание алкоголя в крови женщины — 0,903 мг/л. Суд назначил ей десять суток административного ареста. Дополнительно возбуждено уголовное дело по статье «Угон», наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

