В британском вузе преподавателю отказали в повышении, потому что она женщина
В Великобритании преподавательница престижного университета добилась через суд крупной компенсации после отказов в повышении. По её словам, решения принимались из-за того, что она женщина.
Речь идёт о преподавателе инженерного дела университета Королевы Марии докторе Элиан Боданез. Как пишет Daily Mail, ей дважды отказывали в повышении, несмотря на высокие показатели работы. При этом она принесла университету на 130 тысяч фунтов больше дохода, чем коллега-мужчина, занимавший руководящую должность в проекте.
В 2013–2014 годах Боданез брала годичный отпуск по уходу за ребёнком. После возвращения ей стали отказывать в грантах, ссылаясь на снижение уровня исследований. Преподавательница заявляла, что это напрямую связано с декретом, из-за которого она временно не могла участвовать в конкурсах.
В 2021 году она подала заявление на повышение зарплаты по программе премирования, но получила отказ из-за якобы неверной формы документов. При этом мужчина, выполнявший аналогичную работу, получил повышение по той же схеме. Через год ситуация повторилась. Суд по трудовым спорам в Восточном Лондоне признал, что решения принимались под влиянием гендерных предрассудков, и присудил Боданез компенсацию в размере 35 500 фунтов стерлингов.
