В центре Москвы перекрыли движение
В центре Москвы приостановили движение по Тверской улице. О временном перекрытии во вторник, 30 декабря, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что ограничение коснулось только дороги по направлению в центр. Водителям рекомендовали использовать для объезда Садовое кольцо, а также попросили их быть внимательнее и заранее планировать поездки.
Ранее сообщалось, что на 105-м километре внешней стороны МКАД, в районе съезда №105А, столкнулись два грузовых автомобиля. Изначально после ДТП движение на Щелковское шоссе в направлении области перекрыли, ход машин в районе аварии был сильно затруднен.
