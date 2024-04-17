В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

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В Дагестане арестовали еще 8 энергетиков по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Среди арендованных заместитель директора «Дагэнерго» Амирахмед Зурканаев.
«Советский районный суд города Махачкалы, удовлетворив ходатайства следствия, избрал в отношении Раджаба Абакарова, Зайнудина Гаджиева, Расула Умаханова, Магомедмансура Ибрагимова, Улуби Мусалова, Магомеда Магомедова, Курбана Гайдарова, Амирахмеда Зурканаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере – ред.)», – заявила Мамаева.Фигурантам назначили меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 16 июня 2024 года.
По информации следствия, в период с 2010 по 2021 годы они и другие участники организованной группы похитили более 2,795 миллиарда рублей, которые принадлежат «Российским сетям» и «МРСК Северного Кавказа».
Ранее сообщалось, что Житель Дагестана зарезал друга из-за отказа дать в долг и закопал его. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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