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Задержаны еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго»

25 апреля 2024, 23:39
Фото: istock / Dzurag

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще десять руководителей подразделений комании «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом проинформировал источник в компании «Россети Северный Кавказ» в беседе с РИА Новости.
«Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей», – сообщил собеседник издания.
До этого Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы задержали и арестовали 26 энергетиков, в том числе директора организации Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмед Зурканаев. Так, общее число фигурантов достигло 36.



Ранее сообщалось, что бывшего директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хищение
Стали известны результаты экспертизы крушения Ту-154 президента Польши
Прокуратура Польши: экспертиза не подтвердила взрыв на борту Ту-154
25 апреля 2024, 23:18

Фото: istock / porpeller

Экспертизы не подтвердили взрыв на борту польского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Об этом проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры страны Пшемыслав Новак, сообщает РИА Новости.
«Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — сказал Новак.
Стоит отметить, что представители прокуратуры встретились с семьями жертв авиакатастрофы и передали им результаты нескольких экспертиз.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши отправился в Смоленск. Находившаяся на судне делегация во главе с президентом государства Лехом Качиньским должна была участвовать в траурных мероприятиях, которые приурочены к 70-летию Катынской трагедии 1940 года.

При посадке самолёт попал в густой туман, задел левым крылом верхний край березы, перевернулся более чем на 180 градусов и рухнул на землю в 200-300 метрах от взлетно-посадочной полосы. Находящиеся на борту 7 членов экипажа и 89 пассажиров погибли.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье обнаружены чёрные ящики разбившегося бомбардировщика Т-22М3. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#туман
#взрыв
#страны
#новости
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Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске
25 апреля 2024, 22:59

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Челябинске накрыли ОПГ, занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов, пишет RG.RU.
Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ, которая за деньги делала мигрантам фальшивые трудовые договоры. Согласно преступной схеме, документы составлялись на номинальные лица и организации.

Затем члены ОПГ уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона. Это становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов в Челябинске.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции по предварительному сговору. Им грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.

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#челябинск
#мигранты
#суд
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Задержанный в Тамбове диверсант готовил теракт по заданию РДК*
25 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/BrianAJackson

Мужчина, задержанный в Тамбове, признался, что планировал теракт по заданию «Русского добровольческого корпуса»*.
Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть видео допроса. Задержанный Денис Караев заявил, что с 2017 года состоит в запрещенной в России террористической организации «Артподготовка»*.

Также он признался, что в конце 2023 года установил контакт с представителями «Русского добровольческого корпуса»*. Они дали ему задание спланировать диверсию и террористический акт на территории Тамбовской области.

Как сообщает следствие, Караев нашел компоненты для зажигательной смеси и изготовил ее для подрыва объекта энергетической инфраструктуры, а также поджога административного здания в Тамбове. После этого он хотел скрыться за пределами России.

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*Террористическая организация, запрещённая на территории РФ
#суд
#рдк*
#теракт
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Раскрыты новые подробности о задержанных за убийства российских военных
РИА Новости: количество убитых военными в Херсонской области выросло до семи
25 апреля 2024, 21:17

Фото: iStock/Diy13

Количество жертв из-за действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным агентства, среди убитых — глава Абрикосовки. Задержанные попросили ее поселиться в одном из домов в поселке. Она ответила отрицательно. Тогда мужчины расправились с ней.

Кроме этого, злоумышленники сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий. Они использовали топливо и гранаты.

О задержании двух военнослужащих, которые убили пять человек, стало известно в четверг. По предварительной информации, среди их жертв оказались двое российских военных.

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#солдаты
#убийство
#россия
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В Химках потушили лесной пожар, обнаруженный системой видеомониторинга
25 апреля 2024, 21:07

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Химки ликвидировали возгорание, обнаруженное с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар возник в Сходненском участковом лесничестве в шести километрах от деревни Лунёво. Первоначально его площадь составляла 0,3 га, но из-за сильного ветра она увеличилась до 1,2 га. На место были направлены девять человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники. На ликвидацию пожара им потребовался 4 часа 20 минут», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что возгорание было низовым, а его причиной стал человеческий фактор.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 15 до 60 тыс. рублей; для должностных – от 30 до 110 тыс; для юрлиц – от 100 тыс. до 2 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В ведомстве попросили в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить о нём по телефону горячей линии лесной охраны 8 (800)100-94-00 или по единому номеру 112.

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#подмосковье
#московская область
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Наркодилера из Подмосковья задержали с помощью мертвого дельфина
25 апреля 2024, 20:45

Фото: iStock/vladans

Подмосковный наркодилер украл с пляжа тушу дельфина и попался полиции.
Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash. После находки на пляже мертвого дельфина мужчина решил отнести его к себе домой.

Злоумышленника заметили благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Запись, где он заносит дельфина в дом, сразу завирусилась в социальных сетях.

Роликом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Для чего он принёс дельфина в квартиру — пока неизвестно. Его задержали в Адлере.

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СК просит арестовать блогера Камикадзе Ди по делам о фейках об армии

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#подмосковье
#ск рф
#задержание
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СК просит арестовать блогера Камикадзе Ди по делам о фейках об армии
25 апреля 2024, 19:42

Фото: iStock/nicomenijes

В Москве следователи запросили заочный арест блогера Камикадзе Ди, пишет «Лента.ру».
Как выяснило издание, следователи направили ходатайство о заочном аресте блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов)* в Тверской суд Москвы.

Блогеру заочно предъявлено обвинение по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России» УК РФ. Поводом стали ролики, в которых он критиковал выступления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В 2022 году МВД России объявило блогера Камикадзе Ди* в розыск. Он покинул страну в 2017 году. Сейчас он живет в Чехии.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#блогер
#суд
#москва
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В Подмосковье спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины»
25 апреля 2024, 19:21

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Мужчины просили милостыню за еду и боялись есть во время смен, чтобы их не побили. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Виктор из Белоруссии приехал на заработки в Россию весной. Дома у мужчины, который признан инвалидом, не осталось близких. Некая Наталья предложила ему заработок и пригласила мужчину в квартиру в Балашихе.

Когда Виктор приехал, у него сразу же отобрали паспорт. Помимо него в квартире было еще около шести человек. Так мужчина попал в рабство: ежедневно его отвозили к разным точкам и выдавали таблички с жалостливыми надписями.

По словам мужчины, ему выдали табличку «умерла дочь, осталось двое внучат», удостоверение мертвой женщины и документы на детей, которых Виктор никогда не видел. Смена пострадавшего длилась до позднего вечера, а ежедневный доход каждого узника Натальи составлял около пять – десять тысяч рублей. Деньги раз в несколько часов собирали смотрящие.

Помимо денег, прохожие давали попрошайкам продукты, которые нельзя было есть во время работы, иначе их могли серьезно избить. О побеге Виктор и другие мужчины даже не думали, так как не знали, где находятся их удостоверения личности.

Виктора спасла случайная прохожая, которая обратилась к волонтерам движения против рабства «Альтернатива». В квартиру к Наталье волонтеры пришли вместе с сотрудниками правоохранительных органов. Трясущаяся Наталья называла себя «беженкой с Украины», долго не хотела отдавать паспорта пленников и уверяла, что ни в чем не виновата. В настоящее время уголовное дело еще не возбудили.

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Суд отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях Вайнштейну
«Bild на русском»: суд отменил приговор Вайнштейну из-за ошибки
25 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/gorodenkoff

Суд в Нью-Йорке отменил приговор обвиненному в сексуальных преступлениях кинопродюсеру Харви Вайнштейну, сообщает «Bild на русском».
По данным Telegram-канала, как постановил суд, вынесенный в 2020 году приговор в отношении продюсера требует пересмотра. Это объясняется тем, что суд первой инстанции допустил ошибку.

Кроме этого, принято постановление о проведении нового разбирательства по делу Вайнштейна.

Ранее американская актриса и обладательница премии «Оскар» Мира Сорвино заявила, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.

Обвинения в адрес Вайнштейна прозвучали в 2017 году. Издание The New York Times сообщало о многих молодых актрисах и подчиненных кинопродюсера, которые пострадали за последние 30 лет. Позднее истории рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

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#сша
#суд
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