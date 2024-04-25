Задержаны еще 10 человек по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей в «Дагэнерго»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали еще десять руководителей подразделений комании «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей. Об этом проинформировал источник в компании «Россети Северный Кавказ» в беседе с РИА Новости.
«Задержаны еще 10 руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей», – сообщил собеседник издания.До этого Дагестане по делу в хищении 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы задержали и арестовали 26 энергетиков, в том числе директора организации Магомедхабиба Мухумаева и его заместителя Амирахмед Зурканаев. Так, общее число фигурантов достигло 36.
Ранее сообщалось, что бывшего директора проекта «Гостех» Демченко обвинили в хищении свыше 38 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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