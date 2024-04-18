В лесах Подмосковья установят шлагбаумы и фотоловушки для борьбы с поджигателями

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Около 300 шлагбаумов и фотоловушек установят в лесах Московской области в ближайшее время, чтобы снизить количество пожаров, возникающих по вине человека, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Для ограничения съезда в леса в Подмосковье будет смонтировано 292 шлагбаума, 32 из них установят на территории округов с самым большим количеством пожаров. Кроме того, для фиксации нарушений на съездах будут установлены фотоловушки», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, курирующий лесное хозяйство.Мурашов добавил, что по состоянию на 18 апреля в лесах отремонтировали 80 шлагбаумов и установили 46 новых. Весь объём запланированных работ должен быть выполнен до середины мая.
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Лев Каштанов