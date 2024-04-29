В Подмосковье на майские праздники ожидается третий уровень пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Комлесхоз назвал прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 29-30 апреля и 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В регионе в конце апреля ожидается ожидается II класс пожарной опасности.
Стоит отметить, что если вы заметили возгорание необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или службу 112.
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«1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 17-20С, ночью температура опустится до 10-12С. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков», — поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что если вы заметили возгорание необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или службу 112.
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Мира Полтева