В Подмосковье с открытием сезона шашлыков вырос спрос на мясо

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В преддверии майских праздников на рынках, в сетевых и несетевых розничных магазинах Московской области увеличился спрос на мясо. Таким наблюдением поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.
«Цена на мясо в майские праздники растёт в среднем на 15%, а потребительский спрос – на 40%. Популярностью пользуется шашлык из свинины, курицы, телятины и баранины. Покупать мясную продукцию и полуфабрикаты следует исключительно на продовольственных рынках и в магазинах с сопроводительной ветеринарной документацией», – приводит слова Мурашова пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.Там добавили, что в случае обнаружения на прилавках некачественной продукции или отсутствия ветеринарного сертификата нужно обратиться в Роспотребнадзор региона по телефону +7(800)100-50-14.
В министерстве добавили, что за первые два месяца 2024 года в регионе произвели 105 тыс. тонн мяса. Производство говядины увеличилось на 29,7%, свинины – на 20,9%, продуктов из мяса и мяса птицы – на 38,9%.
Читайте также:
Диетолог рассказала, как готовить и употреблять шашлык без вреда для здоровья
Шашлык за 2 млн рублей: жителям Ступина напомнили о штрафах за костры в лесах
Стало известно, на сколько подорожал шашлык за год
Лора Луганская