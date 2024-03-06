В Тучкове снесли аварийный двухэтажный жилой дом

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий считает необходимым ввести ответственность для беременных женщин за курение. Он также полностью одобрил инициативу о запрете продажи сигарет и табачной продукции беременным женщинам и покупателям с детьми.