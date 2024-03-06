В Тучкове снесли аварийный двухэтажный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Многоквартирный каменный жилой дом высотой в два этажа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Восточной улице в рабочем посёлке Тучково Рузского городского округа.
«Дом был построен в 1954 году. Его общая площадь составляла свыше 700 квадратных метров. По результатам обследования здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили в 2017 году, а строение было решено демонтировать. Сейчас дом снесли, участок земли, который он занимал, расчищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.Решение относительно того, как использовать освободившийся участок, ещё не принято.
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Лев Каштанов