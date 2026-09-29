Рынок загорелся в Петропавловске‑Камчатском
Утром 29 сентября в Петропавловске‑Камчатском вспыхнул пожар в торговом ряду на территории рынка, расположенном на проспекте 50 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По данным оперативных служб, на месте наблюдается открытое пламя и сильное задымление. Камчатские спасатели ведут работы по ликвидации возгорания. Площадь пожара и информация о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.
Ранее огонь вспыхнул в Ярославской области на складе, где хранились пиротехнические изделия. Жертвами ЧП стали минимум 14 человек. По предварительной информации, возгорание началось после короткого замыкания проводки. 30 сентября власти региона объявили днём траура.
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