Массовые протесты школьников охватили Францию

29 сентября 2026, 01:46

Более 160 человек задержали на протестах школьников во Франции

Фото: iStock/Phillip Van Zyl

Во Франции в ходе протестов старшеклассников задержали свыше 160 человек. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.