Массовые протесты школьников охватили Францию
Во Франции в ходе протестов старшеклассников задержали свыше 160 человек. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес.
Уже неделю учащиеся старших классов в Парижском регионе выходят на акции возле своих школ. Они выступают против ряда проблем в системе образования — в частности, против чрезмерно плотного расписания и дефицита педагогов. В ряде случаев мирные манифестации перерастают в беспорядки.
В эфире телеканала BFMTV глава МВД заявил, что только за текущий день правоохранители задержали 164 человека. По данным министра, протестные акции охватили почти 180 учебных заведений — преимущественно в Парижском регионе, но также и в крупных городах, включая Лилль, Лион, Гренобль и Ниццу.
Как уточнил Нуньес, ученики полностью заблокировали 27 школ. Для восстановления порядка потребовалось вмешательство силовиков. Кроме того, были зафиксированы попытки перекрыть доступ ещё к 50 учебным учреждениям. Возле других школ происходили различные инциденты — от порчи имущества до нападений на сотрудников полиции.
По предварительной информации, в ходе столкновений травмы получили 12 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, пострадали восемь преподавателей (в том числе три директора школ) и примерно 12 учащихся.
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