В Манеже продолжается выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР»

17 апреля 2026, 13:39

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

В Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 11 по 23 апреля проходит выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР». Мероприятие, приуроченное к памяти основателя партии, открылось в самом сердце столицы, у стен Кремля.





Как сообщают организаторы, экспозиция выходит за рамки традиционного культурного события и задумывалась как откровенный разговор о феномене политика, определившего вектор развития современной российской государственности. Выставку выполнили в формате метафорического путешествия на поезде — маршрут включает «станции» от «Детства» и студенческой кухни 1970-х до «Политической борьбы» 1990-х и остановки «Мои прогнозы сбылись».



Особый акцент сделали на подлинности экспонатов. Посетители впервые увидели редкий агитационный автомобиль первых лет ЛДПР, личные вещи и архивные документы Владимира Жириновского. По словам председателя партии Леонида Слуцкого, каждая «станция» раскрывает грани эпохи и человека, который ее формировал. Воссозданный интерьер жилья семидесятых и уникальные кадры из архивов, по замыслу организаторов, стирают глянец официального портрета, показывая живую личность.



В ЛДПР подчеркивают, что главная цель выставки — доказать, что наследие Жириновского продолжает работать «на благо людей» и отвечать на вызовы времени. Сам основатель партии видел свое предназначение именно в служении народу.



Вход на выставку свободный. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00 (вход до 21:00).



