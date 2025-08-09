Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа
Основатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский задолго до текущих событий предсказал переговоры между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Архивный фрагмент программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где политик озвучил своё видение будущего, опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
В эфире передачи Жириновский заявил, что лидеры двух стран сядут за стол переговоров, чтобы обсудить украинский конфликт. По его мнению, итогом такой встречи станет переход части украинских территорий под контроль России.
Политик также предположил, что после заключения соглашения Вашингтон сможет нормализовать отношения с Москвой. При этом он подчёркивал, что Трамп будет использовать ситуацию в Европе в своих интересах, поскольку «она ему ненавистна».
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа действительно назначена на 15 августа. Она пройдёт на Аляске и уже привлекла внимание ведущих мировых СМИ. Ожидается, что одним из ключевых пунктов повестки станут пути урегулирования украинского конфликта.
