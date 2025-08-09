Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа

09 августа 2025, 14:13

Владимир Жириновский (фото: kremlin.ru)

Основатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский задолго до текущих событий предсказал переговоры между президентами России и США – Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Архивный фрагмент программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым», где политик озвучил своё видение будущего, опубликовал Telegram-канал «Пул N3».