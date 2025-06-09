Билан рассказал, как Жириновский заставил его нервничать перед «Евровидением»

09 июня 2025, 16:28

Жириновский грозился не пустить Диму Билана в Россию без победы на «Евровидении»

Дима Билан ( Фото Instagram*: @bilanofficial )

Дима Билан поделился воспоминаниями блогеру и журналисту Надежде Стрелец об указании Владимира Жириновского перед его участием в «Евровидении-2008». Певец рассказал, что политик потребовал от него победы, в противном случае ему сказали не возвращаться обратно домой.







«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — поделился певец.

