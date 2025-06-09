Билан рассказал, как Жириновский заставил его нервничать перед «Евровидением»
Жириновский грозился не пустить Диму Билана в Россию без победы на «Евровидении»
Дима Билан поделился воспоминаниями блогеру и журналисту Надежде Стрелец об указании Владимира Жириновского перед его участием в «Евровидении-2008». Певец рассказал, что политик потребовал от него победы, в противном случае ему сказали не возвращаться обратно домой.
«А я молодой человек. Мне казалось, это так серьезно, что не пустят обратно в страну. Я при всем своем романтичном настроении глубоко переживал», — поделился певец.Ранее Билан прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист подтвердил информацию о том, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние.
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