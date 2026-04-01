В «Манеже» пройдет памятная выставка «ЖИРИНОВСКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ЛДПР»
В «Манеже» состоится памятная выставка «ЖИРИНОВСКИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ. ЛДПР». Мероприятие приурочили к 80-летию со дня рождения основателя партии. Оно пройдёт с 11 по 23 апреля в Москве.
В экспозиции планируется отразить ключевые исторические этапы развития страны через призму жизни и деятельности Владимира Жириновского. Организаторы обещают насыщенную программу.
Ежедневно с утра до вечера в выставочном зале будут проходить десятки познавательных и развлекательных событий. Среди приглашённых — члены Правительства РФ, руководители Государственной Думы, депутаты, деятели культуры, а также представители молодёжных и общественных объединений.
Вход свободный.
