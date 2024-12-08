Что говорил Жириновский о будущем Сирии после свержения Асада

Памятник Владимиру Жириновскому (Фото: РИА Новости/Илья Питаалев)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть Башара Асада, чтобы стать единственным региональным лидером и добиться выполнения интересов Турции.
Такой сценарий предполагал российский политик, основатель и лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.
При этом Жириновский подчёркивал, что одной из главных целей Эрдогана является борьба с ираноязычным курдским народом, из представителей которого состоят многочисленные вооружённые формирования на севере Ирана и Сирии. Подобный сценарий может закончиться прямым вооружённым столкновением с Ираном и началом очередной большой войны на Ближнем Востоке, считал Жириновский.
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«Турции выгодно выгодно снова стать региональной державой и показать себя сторонницей демократии. Вот она и помогает свежению гигантских режимов», — говорил российский политик.
При этом Жириновский подчёркивал, что одной из главных целей Эрдогана является борьба с ираноязычным курдским народом, из представителей которого состоят многочисленные вооружённые формирования на севере Ирана и Сирии. Подобный сценарий может закончиться прямым вооружённым столкновением с Ираном и началом очередной большой войны на Ближнем Востоке, считал Жириновский.
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Александр Бойцов