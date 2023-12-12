Мэр Донецка заявил, что Украина намеренно устраивает гуманитарную катастрофу

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Украина сознательно делает все, чтобы создать в Донецке гуманитарную катастрофу. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин, сообщает РАИ Новости.
Кулемзин в своем телеграм-канале провел трансляцию, в ходе которой отвечал на вопросы зрителей. Жители города жаловались мэру на перебои с водо-, электро- и теплоснабжением в некоторых районах из-за обстрелов ВСУ.
«Укронацисты перекрывают нам все каналы, прекрасно понимая, что в течение 1,5-2 месяцев в городе возникнет гуманитарная катастрофа», — заявил Кулемзин.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что киевские власти не игнорируют бедственное положение украинской армии, которая несет колоссальные потери. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак