В Россию вернули ребёнка, который находился на Украине без матери с 2019 года

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Девятилетний ребёнок вернулся в Россию с Украины при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Мальчик по имени Никита встретился с мамой Александрой Жулиной в аэропорту Внуково, пишет ТАСС.
По словам Жулиной, её сын находился на Украине с 2019 года. В Москву мальчик вернулся рейсом из Стамбула, по прилёту его встретил дипломат из посольства Катара.
До 2019 года Никита проживал в Ярославской области с родителями, однако в 2019 году его отец погиб, и мама отвезла мальчика к бабушке в Винницкую область Украины. На фоне запрета на въезд на Украину для граждан РФ, у матери не получилось забрать ребёнка самостоятельно.
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До 2019 года Никита проживал в Ярославской области с родителями, однако в 2019 году его отец погиб, и мама отвезла мальчика к бабушке в Винницкую область Украины. На фоне запрета на въезд на Украину для граждан РФ, у матери не получилось забрать ребёнка самостоятельно.
«Мы планируем вернуться в Ярославль, там все готово, чтобы сын вернулся к обучению в школе. Я благодарю всех, кто помогал нам для его возвращения домой», — цитирует агентство слова Александры Жулиной.
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Диана Аванесян