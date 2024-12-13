В Мастерской управления «Сенеж» проведут форум по командной работе

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Всероссийский управленческий форум «Россия – время команд» будет проходить в 14-15 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, участие в мероприятии примут свыше 140 команд управленцев из различных сфер деятельности, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
«Своим опытом с управленцами поделятся эксперты, бизнес-тренеры, психологи, а также руководители крупных организаций в области бизнеса, спорта, НКО, культуры, государственного сектора и пр. Учитываться будет специфика всех представленных на форуме управленческих команд», — говорится в сообщении.По итогам форума планируется создать «Книгу команд», содержащую каталог лучших командных практик, описание важнейших компетенций команд и их создателей, а также стратегию развития команд до 2030 года.
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