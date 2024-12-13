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В Мастерской управления «Сенеж» проведут форум по командной работе

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Всероссийский управленческий форум «Россия – время команд» будет проходить в 14-15 декабря в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, участие в мероприятии примут свыше 140 команд управленцев из различных сфер деятельности, сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».


«Своим опытом с управленцами поделятся эксперты, бизнес-тренеры, психологи, а также руководители крупных организаций в области бизнеса, спорта, НКО, культуры, государственного сектора и пр. Учитываться будет специфика всех представленных на форуме управленческих команд», — говорится в сообщении.
По итогам форума планируется создать «Книгу команд», содержащую каталог лучших командных практик, описание важнейших компетенций команд и их создателей, а также стратегию развития команд до 2030 года.

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#мероприятия
Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом
Психолог Сальникова: тревога перед Новым годом появляется из-за иллюзий
13 декабря 2024, 14:03

Фото: iStock/Srdjanns74

Приближаются длинные зимние праздники. По статистике, каждый третий россиянин испытывает апатию, одиночество, тревогу и нехватку сил перед Новым годом.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что тема тревоги россиян перед новогодними праздниками повторяется из года в год, и тому есть свои причины.

«Это связано с ложными ожиданиями и иллюзиями, которые вгоняют людей в депрессию. Основная мысль — "мне надо успеть все до Нового года". Нужно якобы завершить отчеты, домашние дела, успеть похудеть, записаться к врачам, написать план, чтобы с 1 января начать жизнь с чистого листа. Эти "НАДО" и являются причиной тревоги, апатии и плохого состояния», — объяснила эксперт.

По ее словам, чтобы избавить себя от лишней нервозности, нужно «надо» заменить на «можно».

«Я могу написать план до Нового года, а могу это сделать после. Нужно предложить себе несколько вариантов событий, ведь физически у нас есть такой выбор. Это состояние выбора помогает человеку более конструктивно подходить к решению проблемы, сохраняя эмоциональные силы», — сказала психолог.

Финансовый вопрос, как отметила Сальникова, тоже заставляет россиян нервничать, однако и в этом вопросе есть свой ответ и решение.

«Если к этому вопросу подходить немного заранее, допустим, покупать подарки или продукты не за неделю до Нового года, а за месяц или полтора, то это не так сильно будет сказываться на бюджете. Нужно написать себе список — план и его придерживаться», — подчеркнула она.

По рекомендации клинического психолога, не стоит себя ограничивать датой, ведь после 31 декабря жизнь продолжается.

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31 декабря не станет выходным днем
Глава Минтруда Котяков: 31 декабря не станет выходным днем
13 декабря 2024, 13:59

Фото: istockphoto/petrenkod

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что обсуждение вопроса о том, чтобы сделать 31 декабря официальным выходным днем, в настоящее время неактуально. Об этом пишет РИА Новости.
По словам министра, в ближайшие два года этот день уже будет нерабочим благодаря переносу выходных дней.

Напомним, что в текущем году 31 декабря также будет выходным благодаря переносу выходного дня с 7 января, а в следующем — с 5 января.

Ранее Госдума отклонила законопроект, предложенный депутатами от ЛДПР, который предполагал закрепить 31 декабря как официальный нерабочий праздничный день. Инициатива, внесенная в декабре 2020 года, планировала установить новогодние каникулы с 31 декабря по 6 января для удобства подготовки к празднику. Однако депутаты не поддержали предложение, на федеральном уровне 31 декабря останется рабочим днем.

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#лдпр
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В Егорьевске отремонтируют котельную на улице Жукова Гора
13 декабря 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной мощностью 5,8 МВт/час, расположенной на улице Жукова Гора в Егорьевске, планируют провести в 2025 году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт, в ходе которого заменить котлы с паровых на водогрейные с автоматикой регулирования и безопасности, обновить насосное оборудование, электрооборудование и прочее», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 51 миллион 414 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 18 декабря.

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#капитальный ремонт
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Между Краснознаменском и Наро-Фоминском запускают автобусный маршрут
13 декабря 2024, 13:35

Фото: istockphoto.com/Snezhana Kudryavtseva

Автобусный маршрут, связывающий подмосковные города Краснознаменск и Наро-Фоминск запустят с 14 декабря, ежедневно на нём будет совершаться шесть рейдов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Первый автобус будет отходить от остановки «Школа №7» в Наро-Фоминске в 06:30, последний — от остановки «Госпиталь» в Краснознаменске в 18:30», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый маршрут станет дополнением к действующему автобусному маршруту №1023 «Тарасково — Наро-Фоминск». При этом расписание и количество рейсов на основной схеме движения не изменится.

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сейчас новый автобусный маршрут запускают в тестовом режиме: если он окажется востребованным, то станет постоянным.

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#автобус
#общественный транспорт
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Синоптик назвал самую морозную ночь в Москве и Подмосковье
Синоптик Варакин: с пятницы на субботу в Москве и области будет морозная ночь
13 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Погода в Москве и области неустойчивая, температура колышется, однако зимние морозы уже чувствуются.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что впереди самая холодная ночь.

«С пятница на субботу по области будет -9, -15 °С. В Москве ожидается -6, -13 °С. Если брать за сутки, то температура чуть ниже нормы — примерно на полтора градуса. Сейчас первая ночь у нас будет чуть ниже нормы. Но, начиная с выходных, мы войдем в норму и уже в понедельник и во вторник температура будет даже выше нормы», — сказал он.

По прогнозам синоптика, на выходных в Московской области в первой половине дня будет идти снег, и высота снежного покрова достигнет 28-32 см, что станет превышением нормы.

«Всем, кто на машинах, нужно быть готовым к пробкам на трассах. Достаточно сложная ситуация будет из-за снегопада. Ветер будет в основном западный и юго-западный», — объяснил специалист.

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«Три марала, два медведя и 154 лося»: в российском регионе подсчитали сбитых животных
В российском регионе в ДТП погибли 213 диких животных за год
13 декабря 2024, 13:02

С января по декабрь 2024 года в результате ДТП на татарстанских дорогах погибли 213 диких животных. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по биоресурсам. Среди сбитых зверей оказались 154 лося, 52 косули, три марала, два медведя и два пятнистых оленя.
«По сравнению с прошлым годом количество ДТП остается на том же уровне», — добавила пресс-служба в беседе с «Татар-информ».
Напомним, что на дорогах Московской области в октябре автомобилисты сбили 13 крупных копытных животных. По данным пресс-службы регионального Комитета лесного хозяйства, погибли 11 лосей и две косули.
«Водители, виновные в гибели животных, обязаны заплатить штрафы: за лося – 80 тысяч рублей, за косулю – 40 тысяч», – уточняли в ведомстве.
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#штрафы
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#животные
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Эксперт рассказал, как выбрать надежный негосударственный пенсионный фонд
Глава СФР РТ Вафин: при выборе НПФ нужно смотреть на опыт, репутацию и доход
13 декабря 2024, 12:57

Фото: iStock/Inside Creative House

При выборе негосударственного пенсионного фонда следует сразу обращать внимание на то, входит ли он в систему гарантирования прав застрахованных лиц, а также на его опыт, репутацию и доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. По его словам, если работа НПФ не устраивает клиента, то фонд всегда можно сменить.
«Однако, переходя из одного фонда в другой, необходимо помнить, что без потери инвестиционного дохода это можно делать не чаще одного раза в пять лет. В противном случае все заработанные проценты (инвестиционный доход) останутся в фонде», — отметил управляющий в беседе с «Татар-информ».
Вафин также отметил, что для того, чтобы выяснить, у какого страховщика формируются пенсионные накопления, достаточно перейти в личный кабинет в Госуслугах, выбрать вкладку «Управление средствами пенсионных накоплений» и раздел «Получить информацию: о страховщике по формированию пенсионных накоплений».

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#накопления
#рф
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Обвинения в изменах мужа и борьба за наследство при жизни: кто «загнал в гроб» Раису Максимову и кому достанется ее богатсво
13 декабря 2024, 12:55

Раиса Максимова (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

При жизни актрису Раису Максимову называли легендой МХТ имени Чехова, где она выступала вплоть до 92 лет. В последние годы жизни звезда советского кино была прикована к постели. Болезнь Максимовой стала причиной конфликтов и споров о наследстве. Кто получит имущество звезды «Идиота» и можно ли было предотвратить ее уход, расскажет «Радио 1».

Тяжелая болезнь и смерть


Последние полгода Раиса Максимова почти не вставала с постели. Однако осенью она неожиданно пришла в себя и выразила желание вновь выйти на сцену. Актриса исполнила свою давнюю мечту — снова услышать аплодисменты и произнести монолог.

«Она снова вышла на сцену, о чем мечтала. Это произошло три недели назад, 19 ноября, когда в Большом театре вручали Пушкинскую премию. Раиса Викторовна сыграла старую графиню Томскую в отрывке из «Пиковой дамы». Хотя роль была небольшой, она произнесла всего три слова: «Тройка, семерка, туз…». На сцену ее вывез внук Митя. Для нее это было очень важно — увидеть зрителей», — рассказывала журналистам невестка Максимовой.

Резкое ухудшение состояния Максимовой произошло всего за двенадцать часов до ее смерти. Ранним утром актриса почувствовала недомогание и пожаловалась родственникам на пониженное давление. Актрису пытались реанимировать пять бригад скорой помощи, но безуспешно. Народная артистка РСФСР скончалась на 96-м году жизни 11 декабря.

Любимица Табакова


Раису Максимову всегда высоко ценил худрук и режиссер Олег Табаков. Он часто говорил, что именно благодаря Максимовой решил стать артистом. Когда мэтр еще учился в школе, Раиса уже была звездой местного ТЮЗа, исполняя роли молодых героинь и очаровывая зрителей. Он не пропускал ни одного спектакля с ее участием и считал ее одной из своих любимых актрис.

В Саратовском ТЮЗе Максимова проработала шесть лет, а в возрасте двадцати двух лет, будучи уже профессиональной актрисой, переехала в Москву, чтобы поступить в Школу-студию МХАТ. Среди ее однокурсников были такие яркие звезды, как Олег Басилашвили, Татьяна Доронина и Евгений Евстигнеев.

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Раиса Максимова и Юрий Кольцов (Фото: РИА Новости/Александр Гладштейн)

Скандал из-за наследства при жизни


За месяц до своей смерти Максимова призналась в эфире федеральных каналов, что ее родственники отказались заботиться о ней, когда она тяжело заболела. Единственной, кто поддержал ее в это трудное время, стала гражданская жена младшего сына Алексея — Елена Шойко. Алексей ушел из жизни три года назад, оставив после себя множество проблем.

До знакомства с Шойко Алексей был женат и воспитывал дочь, которую 20 лет назад отправил учиться в Великобританию вместе с супругой. Он обеспечивал их, помогал устроиться, но сам не уехал — в то время его бизнес активно развивался. У него была роскошная 150-метровая квартира на Арбате (вместе с матерью), четыре дома на Николиной горе (гектар там стоит 700 миллионов) и значительные сбережения.

Алексей не спешил к семье за границей. Оказалось, что у него завязался роман с Еленой. Сразу же при знакомстве он предупредил ее о том, что женат, и что их отношения не могут быть серьезными. Однако отсутствие официального брака не помешало им стать родителями. Их сын быстро стал любимцем Максимовой.
«После смерти Алеши я распределила все между внуками — каждому досталось по миллиону. Я люблю своего внука Митю, обожаю его», — говорила она.

Максимова планировала оставить свое имущество именно внуку Дмитрию, но вскоре вмешалась законная жена Алексея. Оказалось, что они так и не развелись, и первая семья настаивала на своем праве на квартиру. Предприимчивая женщина обратилась в суд, чтобы не позволить любовнице мужа и ее ребенку завладеть имуществом известной свекрови. Первая жена Алексея требовала провести экспертизу, утверждая, что Шойко родила сына незаконно.
«Я чувствую себя умирающей народной артисткой. 70 лет на сцене, а что теперь у меня осталось? Это все – моя большая боль», — говорила Максимова.

Позже, находясь в тяжелом состоянии, Максимова призналась в эфире, что официальная супруга сына мешает ей и отказывается разрешить поставить памятник Алексею. Вскоре разгорелись споры о недвижимости и детях. После смерти сына Раиса Викторовна попросила вернуть ей свои украшения, кольцо, подаренное мужем на рождение ребенка, картину и государственные награды. Все это хранилось в квартире Алексея, доступ к которой Максимова не имела. Переговоры с невесткой длились целый год, пока через адвокатов не удалось получить хотя бы часть ее вещей.

«Невестка загнала ее в гроб», — говорят в окружении покойной актрисы.

Издевательства и дележка имущества


Согласно признаниям близких друзей советской актрисы, невестка из Британии жестоко издевалась над Максимовой, постоянно предъявляя ей претензии и испытывая её на прочность.

Эта женщина, считая свекровь виновной в измене своего мужа и его последующих проблемах, стремилась свести с ней старые счёты. Ситуацию усугубил квартирный вопрос: поняв, что с помощью споров о недвижимости она может доставить свекрови немало неприятностей, первая жена Алексея сделала всё возможное, чтобы Максимова не могла спокойно жить.

При жизни актриса призналась, что не планировала судиться с невесткой за квартиру, но та первой объявила ей войну, и Максимова ответила на вызов. Для неё это стало вопросом чести — защитить то, что её младший сын нажил за свою жизнь.
«Я тоже хочу получить то, что мне положено по закону», — говорила она.

Теперь её близкие всерьёз опасаются, что имущество актрисы может достаться неблагодарным родственникам за границей, а любимый внук и последняя любовь её сына останутся без поддержки.

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В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов
13 декабря 2024, 12:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Четыре пешеходных светофора с вызывной кнопкой установили в Кашире для профилактики ДТП, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас новые светофоры работают в тестовом режиме. Зелёный свет для пешеходов загорается через 50 секунд после нажатия кнопки. Но мы продумываем вариант, когда зеленый свет будет включаться уже через десять секунд после нажатия кнопки. В этом случае для водителей в течение десяти секунд по очереди включатся жёлтый и красный сигналы, а пешеход спокойно перейдет дорогу», — рассказал начальник каширского отдела Госавтоинспекции Сергей Белов.
Он добавил, что длительность разрешительного сигнала для пешеходов составляет от 17 до 20 секунд — в зависимости от ширины дороги.

Пешеходные светофоры с кнопкой установили у остановки «Администрация», в районе «Гофрон», ПАТП и на пересечении улиц Садовая и Клубная.

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#пешеход
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#госавтоинспекция
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