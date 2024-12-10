В Москве состоялась торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024»

Сергей Собянин (Фото: kremlin.ru)
В Третьяковской галерее в Москве прошла торжественная церемония вручения «Премии Рунета 2024». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о награждении 15 столичных проектов, которые внесли значительный вклад в развитие цифровых технологий и улучшение городской инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Среди лауреатов премии оказались такие проекты, как мобильное приложение «Мой id», система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), инвестиционная карта Москвы, а также московский инновационный кластер и платформа «МосМедИИ». Также отмечены благотворительная акция на платформе «Миллион призов», форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», киноплатформа Москино и особая экономическая зона «Технополис Москва».
Кроме того, проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с певцом Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении «Узнай Москву» также были удостоены наград.
Специальную номинацию «30 лет домену.ru» получила инициатива «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая включает мультимедийную выставку в павильоне «Умный город» и экспозицию на Манежной площади. Специальный диплом был вручён проекту столичного департамента транспорта — карте «Тройка», приуроченной к юбилею Рунета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест.
До этого он сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.
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Кроме того, проект «Лето в Москве», геймифицированная экскурсия по «МетаВДНХ» с певцом Ваней Дмитриенко и AR-объекты в приложении «Узнай Москву» также были удостоены наград.
Специальную номинацию «30 лет домену.ru» получила инициатива «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета», которая включает мультимедийную выставку в павильоне «Умный город» и экспозицию на Манежной площади. Специальный диплом был вручён проекту столичного департамента транспорта — карте «Тройка», приуроченной к юбилею Рунета.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе Беговой на улице Правды скоро появится учебный корпус на 400 мест с учетом школьных и дошкольных. В Бескудниково строят детский сад на 350 мест.
До этого он сообщил, что в Москве принято решение об индексации на 5,5% социальных выплат с 1 января 2025 года. Минимальная пенсия в столице в следующем году составит 25 850 рублей.
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Дарья Осипова