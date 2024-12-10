В Москве состоялась торжественная церемония вручения «‎Премии Рунета 2024»

Методы мануальной терапии вызывают вопросы с точки зрения доказательной медицины, но в определенных обстоятельствах являются эффективными, особенно в комплексе с другими упражнениями. Об это заявил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. По его словам, важно понимать, что применять эти методы должен только квалифицированный специалист.