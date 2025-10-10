Достижения.рф

Ветеринар Уражевский раскритиковал законопроект об ограничении числа животных в квартире

Уражевский: Контроль за новым законопроектом о домашних животных будет сложным
Фото: iStock/SergeyKlopotov

Госдума готовит законопроект, который устанавливает нормы на количество собак и кошек в квартирах. Эксперт в области кинологии Владимир Уражевский считает, что инициатива направлена на борьбу с несанкционированными питомниками в жилых помещениях.



Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров жилья разрешат держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Уражевский в беседе с «Татар-информ» объяснил, что многие люди, подбирая бездомных животных, не могут обеспечить им должный уход. Это приводит к переполнению квартир и проблемам с содержанием.

Однако у нового закона есть недостатки. Например, если у собаки родятся щенки, что делать хозяевам? Выбрасывать их на улицу? Ветеринар подчеркивает, что контроль за исполнением законопроекта вызовет сложности. Потребуется создание новой структуры, которая будет проверять квартиры на соответствие нормам.

Дарья Осипова

