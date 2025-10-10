Ветеринар Уражевский раскритиковал законопроект об ограничении числа животных в квартире

10 октября 2025, 14:00

Уражевский: Контроль за новым законопроектом о домашних животных будет сложным

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Госдума готовит законопроект, который устанавливает нормы на количество собак и кошек в квартирах. Эксперт в области кинологии Владимир Уражевский считает, что инициатива направлена на борьбу с несанкционированными питомниками в жилых помещениях.





Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров жилья разрешат держать не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Уражевский в беседе с «Татар-информ» объяснил, что многие люди, подбирая бездомных животных, не могут обеспечить им должный уход. Это приводит к переполнению квартир и проблемам с содержанием.



Однако у нового закона есть недостатки. Например, если у собаки родятся щенки, что делать хозяевам? Выбрасывать их на улицу? Ветеринар подчеркивает, что контроль за исполнением законопроекта вызовет сложности. Потребуется создание новой структуры, которая будет проверять квартиры на соответствие нормам.

