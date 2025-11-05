В MAX теперь могут зарегистрироваться жители ещё семи стран СНГ
Регистрация на платформе MAX стала доступна для жителей ещё семи стран СНГ помимо России и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
Теперь общаться в Max – отправлять сообщения и звонить – смогут жители Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана.
По данным платформы, обновление позволит миллионам пользователей поддерживать связь с близкими за границей. Для регистрации необходимо скачать приложение, выбрать страну, ввести номер телефона и проверочный код из SMS. Также можно включить двухфакторную аутентификацию для усиления безопасности.
Чтобы начать переписку с пользователем из другой страны СНГ, нужно добавить его в список контактов. В случае отсутствия контакта один из собеседников может отправить ссылку-приглашение. По словам пресс-службы, это обеспечивает безопасный формат общения, предотвращает мошенничество и спам, а также защищает данные пользователей.
Бета-версию платформы MAX запустила команда соцсети VK в марте. Сервис позволяет звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 ГБ. Платформа доступна для скачивания в App Store, RuStore и Google Play и развивается дочерней компанией VK – «Коммуникационная платформа».
