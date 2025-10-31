Юбилейный пользователь мессенджера МAX выиграл путешествие по всей России

31 октября 2025, 18:41

Фото: iStock/Choreograph

Национальный мессенджер МАХ отметил достижение важной вехи – число пользователей платформы превысило 50 миллионов. Юбилейным пользователем сервиса стала 34-летняя Анна А. из Барнаула, зарегистрировавшаяся в приложении 27 октября.