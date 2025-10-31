Юбилейный пользователь мессенджера МAX выиграл путешествие по всей России
Национальный мессенджер МАХ отметил достижение важной вехи – число пользователей платформы превысило 50 миллионов. Юбилейным пользователем сервиса стала 34-летняя Анна А. из Барнаула, зарегистрировавшаяся в приложении 27 октября.
В честь события компания подарила жительнице Алтая сертификат на семейное путешествие в любую точку России, а также фирменный мерч. Анна сможет самостоятельно выбрать направление, даты и культурную программу поездки, передаёт Telegram-канал Baza.
Девушка призналась, что не ожидала такого подарка от команды мессенджера. Это стало для неё большим сюрпризом.
Победительница уже определилась с маршрутом – в путешествие она отправится вместе со своей девятилетней дочерью.
В компании отметили, что достижение отметки в 50 миллионов пользователей – важный этап в развитии национального мессенджера, который продолжает активно расти и укреплять своё присутствие в России.
Читайте также: