Число пользователей «Сферума» в МAX превысило десять миллионов человек

22 октября 2025, 16:28

Более 10 млн педагогов, детей и родителей стали пользователями «Сферума» в MAX

Фото: iStock/dikushin

Число пользователей образовательного пространства «Сферум» в национальном мессенджере Max превысило десять миллионов человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.