Число пользователей «Сферума» в МAX превысило десять миллионов человек
Число пользователей образовательного пространства «Сферум» в национальном мессенджере Max превысило десять миллионов человек. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
Еженедельная аудитория «Сферума» в Max насчитывает шесть миллионов пользователей, ежедневно сервисами образовательного пространства пользуются три миллиона человек.
В пресс-службе уточнили, что в национальном мессенджере доступны основные функции «Сферума»: чаты, видеозвонки, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов» и «Помощник ученика», а также чат-бот «Пушкинская карта».
Кроме того, пользователи «Сферума» могут воспользоваться учебными материалами ФГИС «Моя школа» и приложением «Госуслуги Моя школа», где отображаются оценки, школьное расписание и домашние задания. Сервис «Справка в школу» позволяет оперативно отправлять и получать заявления, например, о том, что ребенок отсутствует в учебном заведении.
