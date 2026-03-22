Мужчина провалился под лед и погиб в Ленинградской области
В Приозерском районе Ленинградской области накануне произошел несчастный случай на льду озера Комсомольское.
По информации Аварийно‑спасательной службы, поступило сообщение о двух мужчинах, оказавшихся в опасной ситуации. Они держались за льдину, после чего провалились в воду.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось вытащить на сушу одного из пострадавших. Мужчину передали бригаде скорой помощи для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
Второго мужчину спасти не удалось. В настоящее время ведутся поисковые работы с целью обнаружения его тела.
Ранее в Калининграде две девочки провалились под лед, гуляя по замерзшему озеру.
