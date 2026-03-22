Один человек погиб в результате аварии с грузовиком в Иркутской области

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют дорожно‑транспортное происшествие в Братском районе, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Авария случилась 21 марта около 16:00 по местному времени на 300‑м километре федеральной автодороги «Вилюй». Участниками аварии стали автомобиль ВАЗ‑2104 и груженый седельный тягач MAN.

Согласно полученной информации, в результате ДТП 67‑летний водитель легковушки скончался на месте от серьезных травм. Второй автомобилист не пострадал.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд ВАЗ‑2104 на встречную полосу. В обстоятельствах и деталях произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Александр Огарёв

