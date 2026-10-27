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В МЧС перечислили правила безопасной осенней рыбалки

Сотрудник МЧС Бойко: рыбачить в тумане и при сильном ветре опасно
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Осенняя рыбалка может быть опасна даже для опытных любителей из-за холодной воды, сильного ветра и пренебрежения средствами безопасности. Сотрудник МЧС Виталий Бойко в беседе с Life.ru рассказал, какие меры помогут избежать несчастных случаев на водоёмах.



Специалист подчеркнул, что спасательный жилет необходимо надевать ещё до посадки в лодку. Перед выходом на воду также следует проверить исправность плавсредства, клапанов и механизмов. При этом даже спокойная погода может быстро смениться неблагоприятными условиями.

Бойко рекомендовал отказаться от рыбалки при сильном ветре и густом тумане, не употреблять алкоголь и держаться подальше от обрывистых берегов. Кроме того, важно следить за снастями, чтобы избежать запутывания в них.

Тем, кто собирается рыбачить в удалённых от населённых пунктов местах, следует заранее сообщить близким предполагаемый маршрут. Соблюдение этих правил поможет снизить риск происшествий во время осенней рыбалки, подчеркивает Общественная Служба Новостей.

Анастасия Чинкова

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