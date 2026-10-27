В МЧС перечислили правила безопасной осенней рыбалки

27 октября 2026, 16:03

Сотрудник МЧС Бойко: рыбачить в тумане и при сильном ветре опасно

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Осенняя рыбалка может быть опасна даже для опытных любителей из-за холодной воды, сильного ветра и пренебрежения средствами безопасности. Сотрудник МЧС Виталий Бойко в беседе с Life.ru рассказал, какие меры помогут избежать несчастных случаев на водоёмах.