Техники объяснили, почему аккумуляторы быстро изнашиваются

27 октября 2026, 14:21

MakeUseOf: долговечность аккумуляторов во многом зависит от владельцев

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Материал о факторах ускоренного выхода из строя аккумуляторных батарей опубликовал портал MakeUseOf. По данным издания, долговечность источников питания пылесосов, электроинструментов и садовой техники во многом зависит от привычек самих владельцев. Журналисты выделили типичные ошибки, допускаемые при эксплуатации устройств с литийионными элементами.