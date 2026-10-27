Техники объяснили, почему аккумуляторы быстро изнашиваются
Материал о факторах ускоренного выхода из строя аккумуляторных батарей опубликовал портал MakeUseOf. По данным издания, долговечность источников питания пылесосов, электроинструментов и садовой техники во многом зависит от привычек самих владельцев. Журналисты выделили типичные ошибки, допускаемые при эксплуатации устройств с литийионными элементами.
Первая ошибка — постановка батареи на зарядку сразу после интенсивной работы. Нагрев при нагрузке сам по себе ускоряет старение литийионных ячеек, а подключение к зарядному устройству добавляет тепла. Специалисты рекомендуют дать аккумулятору остыть около тридцати минут и только затем начинать подзарядку.
Вторая проблема — длительное хранение полностью разряженного аккумулятора, пишет Общественная Служба Новостей. Даже у отключенного инструмента батарея постепенно теряет остаточный заряд, и если оставить ее в таком состоянии надолго, в дальнейшем возможны сложности с зарядкой. Производитель также не рекомендует подвергать аккумуляторы воздействию высоких температур, сильного холода и влажности, а также хранить их в автомобиле.
Кроме того, авторы публикации советуют выбирать батареи с учетом запросов конкретного устройства и специфики выполняемых работ — одного совпадения разъема, по их мнению, недостаточно. Для той или иной техники важнее свериться с инструкцией: проверить перечень допустимых батарей, условия зарядки и правила хранения.
Читайте также: