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Техники объяснили, почему аккумуляторы быстро изнашиваются

MakeUseOf: долговечность аккумуляторов во многом зависит от владельцев
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Материал о факторах ускоренного выхода из строя аккумуляторных батарей опубликовал портал MakeUseOf. По данным издания, долговечность источников питания пылесосов, электроинструментов и садовой техники во многом зависит от привычек самих владельцев. Журналисты выделили типичные ошибки, допускаемые при эксплуатации устройств с литийионными элементами.



Первая ошибка — постановка батареи на зарядку сразу после интенсивной работы. Нагрев при нагрузке сам по себе ускоряет старение литийионных ячеек, а подключение к зарядному устройству добавляет тепла. Специалисты рекомендуют дать аккумулятору остыть около тридцати минут и только затем начинать подзарядку.

Вторая проблема — длительное хранение полностью разряженного аккумулятора, пишет Общественная Служба Новостей. Даже у отключенного инструмента батарея постепенно теряет остаточный заряд, и если оставить ее в таком состоянии надолго, в дальнейшем возможны сложности с зарядкой. Производитель также не рекомендует подвергать аккумуляторы воздействию высоких температур, сильного холода и влажности, а также хранить их в автомобиле.

Кроме того, авторы публикации советуют выбирать батареи с учетом запросов конкретного устройства и специфики выполняемых работ — одного совпадения разъема, по их мнению, недостаточно. Для той или иной техники важнее свериться с инструкцией: проверить перечень допустимых батарей, условия зарядки и правила хранения.

Никита Кротов

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