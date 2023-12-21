В МЧС призвали не ставить ёлку возле стен на Новый год

Фото: IStock/gkordus
При подготовке к главной праздничной ночи года, важно помнить не только о красоте новогоднего декора, но и о его опасности. Сотрудник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Валерия Хосмамедова в эфире «Радио 1» напомнила оп правилах безопасности при подготовке к Новому году.
1. Ель
Ёлку рекомендуется установить на подставке или в ведре с песком. Также нужно проверить, чтобы ветки дерева не касались стен и обогревательных приборов, так как это может привести к возгоранию.
2. Украшения
Не стоит использовать в качестве декора для ели вату и свечи. С гирляндой тоже нужно быть осторожным. Если вы используете старую гирлянду, нужно проверить её на наличие повреждений. В случае негодности украшение использовать нельзя. Если вы решили купить новую гирлянду, делать это нужно в специализированных и проверенных магазинах. На ночь все украшения нужно выключать.
3. Бенгальские огни и фейерверки
Дома запрещено зажигать бенгальские огни, использовать хлопушки и запускать фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.
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Ёлку рекомендуется установить на подставке или в ведре с песком. Также нужно проверить, чтобы ветки дерева не касались стен и обогревательных приборов, так как это может привести к возгоранию.
Не стоит использовать в качестве декора для ели вату и свечи. С гирляндой тоже нужно быть осторожным. Если вы используете старую гирлянду, нужно проверить её на наличие повреждений. В случае негодности украшение использовать нельзя. Если вы решили купить новую гирлянду, делать это нужно в специализированных и проверенных магазинах. На ночь все украшения нужно выключать.
3. Бенгальские огни и фейерверки
Дома запрещено зажигать бенгальские огни, использовать хлопушки и запускать фейерверки. Делать это нужно на специализированных площадках на открытом воздухе.
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Екатерина Шмакова