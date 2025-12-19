Нейросеть выявила на подмосковных дорогах более 3000 дефектов
Состояние дорог в Московской области отслеживают 40 мобильных комплексов. Оборудование с ИИ‑приложением для анализа изображений установлено на служебном транспорте, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Это собственная разработка Московской области, основанная на технологии компьютерного зрения.
«ИИ-система помогает профильным службам оперативнее узнавать о проблемах и быстрее их устранять. Нейросеть уже обнаружила свыше 3000 дефектов, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Как пояснили в ведомстве, во время движения нейросеть анализирует каждый метр дорожного полотна в режиме реального времени. Искусственный интеллект распознаёт ямы, дефекты и мусор на проезжей части и обочинах. При этом фиксируются точные координаты и тип дефекта.
Собранные данные сразу передают исполнителям для оперативного реагирования.