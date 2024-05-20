Паразитолог Бартули заявил об опасности купания в городских реках

Фото: iStock/imArbaev
Врач-паразитолог Эдуард Бартули заявил, что купание в городских реках может обернуться заражением опасными инфекциями.
«В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды. Это объясняется тем, что в городские реки зачастую сливают канализацию. Также велик риск кишечной инфекции, которая проявляется головной болью, диареей, увеличением температуры, обезвоживанием», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он предупредил, что при подобных заражениях применяется специфическое лечение в виде сорбентов или кишечных антисептиков.
Ранее вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов заявил, что домашние собаки и кошки могут быть переносчиками вируса крысиного гепатита.
Читайте также:
Диетолог Хачирова заявила об опасности майонеза
Вирусолог Нетесов заявил о возможном наличии крысиного гепатита у питомцев
В РФ граждан с вирусными гепатитами внесут в специальный регистр
Мелисса Тимофеева