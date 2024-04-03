В Химках загорелся пляжный комплекс на берегу канала имени Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Пожар произошёл в пляжном комплексе «Ясная поляна», расположенном на берегу канала имени Москвы в городском округе Химки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Горит пляжный комплекс «Ясная поляна», открытое горение», — отмечается в сообщении.На тушение уже выехали пожарные.
«Всё вспыхнуло, как спичка, очень быстро. И разгорается всё сильнее и сильнее», — сообщается в паблике «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте».Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.
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Лев Каштанов