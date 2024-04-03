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В Химках загорелся пляжный комплекс на берегу канала имени Москвы

03 апреля 2024, 17:48
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожар произошёл в пляжном комплексе «Ясная поляна», расположенном на берегу канала имени Москвы в городском округе Химки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Горит пляжный комплекс «Ясная поляна», открытое горение», — отмечается в сообщении.
На тушение уже выехали пожарные.


По свидетельству очевидцев, загорелось здание, расположенное у бассейна, и сильный ветер раздувает пламя.

«Всё вспыхнуло, как спичка, очень быстро. И разгорается всё сильнее и сильнее», — сообщается в паблике «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте».
Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. По предварительным данным, причиной происшествия стало короткое замыкание.

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#химки
#пожар
#мчс
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Учёный Крылов допустил афтершоки в течение недели после землетрясения на Тайване
03 апреля 2024, 18:03

Фото: iStock/SteveCollender

И. о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Пётр Крылов заявил, что на Тайване после случившегося землетрясения в ближайшую неделю возможны афтершоки.
При этом, он подчеркнул, что точно спрогнозировать подобные природные явления в регионе очень тяжело.

«В случаях крупных землетрясений повторные толчки являются частым явлением, так как продолжается процесс высвобождения энергии, связанной с напряжением между литосферными плитами и другими структурами земной коры. Позже, чем через неделю крупные землетрясения на острове Тайвань и в прилегающей акватории морей Тихого океана маловероятны», — пояснил в беседе с «Известиями» Крылов.

До этого у восточного побережья Тайваня произошли землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. После подземных толчков угрозу цунами объявили для входящих в префектуру Окинава островов Японии.

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#землетрясения
#природа
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Работники Мособлпожспаса ликвидируют прорыв плотины в деревне Радутино
03 апреля 2024, 18:03

Фото и видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса участвуют в аварийно-восстановительных работах на месте прорыва плотины в деревне Радутино городского округа Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители деревни обратились в правительство Московской области. Они попросили помочь ликвидировать прорыв плотины и остановить отток воды из пожарного водоёма.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Работники противопожарно-спасательной службы немедленно выехали на место происшествия и начали сооружать временную дамбу. Они изготовили и установили обрешётку и с помощью мешков с песком начали восстанавливать место прорыва плотины. Сейчас уложено около 200 мешков с песком, благодаря чему удалось сбавить поток воды», – рассказал замначальника территориального управления ведомства Дмитрий Чебочкин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Он добавил, что ближайшая задача спасателей – помочь восстановить плотину и полностью ликвидировать отток воды.



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#мособлпожспас
#спасатели
#плотина
#наводнение
#паводок
#московская область
#подмосковье
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В Талдомском округе шесть владельцев «резиновых» квартир поставили на учёт 37 иностранцев
03 апреля 2024, 17:59

Фото: Фотобанк МО/Артём Рязанцев

Шестерых человек, предоставляющих иностранцам фиктивную регистрацию на своей жилой площади, выявили в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Проверка проводилась в городе Талдом, а также в посёлке Запрудня и деревне Костино. Полиция установили, что шесть собственников жилья в возрасте от 23 до 42 лет ставили на миграционный учёт иностранных граждан, при этом фактического места для проживания им не предоставляли. Всего они зарегистрировали у себя 37 иностранцев», — говорится в сообщении.
Против собственников завели уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Со всех шестерых взяли обязательства о явке.

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#талдом
#криминал
#квартиры
#полиция
#иностранцы
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«Проносили телефоны в прямой кишке»: конвоиры работали на уголовника в Москве
СК: конвоиры обеспечили условия, чтобы авторитету доставляли мобильники в прямой кишке
03 апреля 2024, 16:48

Фото: IStock/gorodenkoff

Конвоиров поймали на помощи криминальному авторитету в Москве, сообщили в СК РФ.
По данным следствия, конвоиры обеспечили условия, чтобы сподручные криминального авторитета Олега Медведева, который известен как Шишкан, носили ему в прямой кишке и других укромных местах мобильные телефоны.

«В рамках расследования в отношении сотрудников полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУМВД по Москве задержаны начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров», — говорится в сообщении.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело Шишкина сейчас рассматривается 2-м Западным военным судом в здании Мосгорсуда. Его обвиняют в формировании преступного сообщества, убийствах, вымогательствах, а также незаконном хранении оружия.

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#москва
#суд
#уголовное дело
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В Дагестане задержали директора филиала «Россетей», сообщил источник
Источник: в Дагестане задержали директора филиала «Россетей» Мухумаева
03 апреля 2024, 16:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев был задержан после обыска в офисе компании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Полиция провела обыск в «Дагэнерго» и задержала Мухумаева в результате этой операции. Два источника подтвердили, что МВД обыски прошли в рамках уголовного расследования о мошенничестве.

Пресс-служба «Дагэнерго» уточнила, что следственные мероприятия, проводимые в отношении Мухумаева, связаны с его предыдущей деятельностью в другой организации.

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#полиция
#мвд
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#новости
#служба
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Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде
03 апреля 2024, 15:59

Фото: iStock/Djordje Krstic

Полиция начала расследование после жестокой драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде.
Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

«Участницы инцидента были опрошены. В настоящее время проводится проверка, а материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — отметили в полиции.
По информации от ГУМВД, заявление в полицию поступило от матери 11-летней школьницы 29 марта, хотя драка произошла 25 февраля.

Ранее в социальных сетях появилось видео стычки девочек-подростков в женском туалете ТЦ «Космос» в Волгограде. На записи видно, как две школьницы сцепились, падают на пол и бьют друг друга.

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#космос
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#тц
#заявление
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Выстрел от РПГ обнаружили на парковке в Москве
03 апреля 2024, 15:27

Фото: iStock/SergeyIT

В Москве на Поморской улице обнаружили выстрел от ручного противотанкового гранатомета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На Поморской улице возле платформы «Дегунино» найден боеприпас», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, боеприпас является снарядом от ручного противотанкового гранатомета. На место опасно находки оперативно прибыли сапёры.

По данным Shot, боеприпас обнаружили на территории стоянки спецтехники. Он показался в куче мусора из-под растаявшего снега.

Позже специалисты выяснили, что боеприпас безопасен.

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#боеприпас
#специалисты
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В Подольске устранили последствия аварии на электроподстанции
03 апреля 2024, 15:27

Фото: телеграм-канал Мособлэнерго

В городском округе Подольск устранили последствия аварии на одноимённой подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 кВ на подстанции «Подольск». Все потребители этого энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», — отметили в подмосковном Минэнерго.
Как ранее сообщил телеграм-канал «Подольск», на подстанции у железнодорожной платформы в Подольске произошёл взрыв. Без электричества осталось несколько районов города. По предварительным данным, на трансформаторной подстанции случилось короткое замыкание, прозвучал хлопок и начался пожар.

Информация о пострадавших не поступала. Точные причины ЧП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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#минэнерго мо
#электричество
#подольск
#пожар
#московская область
#подмосковье
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Подросток из Узбекистана избил школьника во Владивостоке из-за громкого лая собаки
03 апреля 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

15-летний подросток из Узбекистана нанес побои школьнику во Владивостоке за то, что его собака слишком громко лаяла. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
По информации портала, агрессивный несовершеннолетний бил подростка по голове и громко спрашивал: «Это что, твоя земля?». Родители потерпевшего обратились с заявлением в полицию.

Уроженец Узбекистана будет привлечен к административной ответственности.

Прежде сообщалось, что в Ижевске были арестованы три подростка, которые насмерть забили двух мужчин. Подробности читайте в материале «Радио 1

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