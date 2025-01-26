В МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря

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Новые выбросы мазута произошли на побережье Черного моря, проинформировали в МЧС. Публикация есть в Telegram-канале ведомства.
«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — сказано в сообщении.Сейчас собрали 175,8 тысячи тонн грунта, 134 тысячи тонн которого уже вывезли с площадки временного хранения. На Кубани и Крымском полуострове очистили свыше 303 километров береговой линии, добавили в ведомстве.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Экстренные службы уточняли, что практически 3,8 тысячи тонн мазута оказалось в Черном и Азовском морях.
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Никита Кротов