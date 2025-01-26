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В МЧС сообщили о новых выбросах мазута на побережье Черного моря

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Новые выбросы мазута произошли на побережье Черного моря, проинформировали в МЧС. Публикация есть в Telegram-канале ведомства.
«На 17 участках протяженностью свыше 63 километров зафиксированы локальные выбросы фракций нефтепродуктов, они ликвидируются», — сказано в сообщении.
Сейчас собрали 175,8 тысячи тонн грунта, 134 тысячи тонн которого уже вывезли с площадки временного хранения. На Кубани и Крымском полуострове очистили свыше 303 километров береговой линии, добавили в ведомстве.



Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе в середине декабря прошлого года. Экстренные службы уточняли, что практически 3,8 тысячи тонн мазута оказалось в Черном и Азовском морях.

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Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Обносов отмечает день рождения
Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» Обносов отмечает день рождения
26 января 2025, 09:00

Фото: сайт kremlin.ru

26 января день рождения отмечает генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов.
Борис Викторович родился в 1953 году в Москве. Он – известный учёный, организатор создания и производства авиационных управляемых средств поражения для Военно-воздушных сил, а также морского подводного оружия для Военно-морского флота России.

Обносов более 16 лет проработал в Московской области на государственном предприятии оборонного значения в Королёве. Прошёл путь от инженера кафедры Московского авиационного института до гендиректора ведущей корпорации оборонно-промышленного комплекса России.

Благодаря практической и научной деятельности Обносова создана одна из основных успешно развивающихся объединенных структур оборонно-промышленного комплекса России, в рамках которой объединены научно-исследовательские, конструкторские и производственные предприятия.

Обносов – действительный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор технических наук, профессор. Автор более 100 научных трудов и патентов, Герой России, Почётный гражданин города Королёва.

Постановлением губернатора Подмосковья от 29 августа 2019 года Борису Викторовичу Обносову было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Вузы России готовятся принять больше студентов в 2025 году и сменить состав экзаменов
ТАСС: В РФ вузы увеличили число мест и пересмотрели состав вступительных экзаменов
26 января 2025, 04:56

Фото: iStock/SeventyFour

К 20 января 2025 года все российские университеты утвердили правила приема и количество мест на контрактной основе, согласно приказу Минобрнауки, сообщает ТАСС.
В учебном году 2025–2026 ожидается значительное увеличение числа бюджетных и платных мест, которое, как предполагается, превысит 619,1 тысячи.

Особенное внимание уделено инженерным и техническим направлениям. С 2026 года физика станет обязательным вступительным экзаменом для всех инженерных специальностей, а в некоторых вузах, таких как МГТУ, альтернативные дисциплины для этих программ исключены.

Для ряда программ также больше не требуется сдавать иностранный язык.

Некоторые университеты уже заявили об увеличении числа мест. Так, в РАНХиГС бюджетных мест стало больше на 11%, а в РЭУ им. Плеханова общее количество мест выросло на 18%. Эти изменения направлены на поддержку стратегической цели по улучшению качества образования и удовлетворению спроса на специалистов в ключевых областях.

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Россиянам напомнили, что пенсия некоторых пенсионеров вырастет в феврале
Профессор Виноградов: в феврале 80-летних граждан ждет увеличение пенсий
26 января 2025, 04:37

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В феврале 2025 года некоторые категории российских пенсионеров получат увеличение пенсий, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прибавка будет начислена работающим пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в январе, а также гражданам, достигшим 80-летнего возраста.

Для последней категории фиксированная выплата вырастет в два раза и составит почти 17,5 тысячи рублей.

Ранее, с 1 января, страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,3 процента. Этот рост был рассчитан на основе прогнозируемого уровня инфляции.

Также уже сообщалось, что пенсию снова будут индексировать в феврале 2025 года. Причина — инфляция за прошлый год оказалась выше, чем ожидали аналитики.

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#пенсионеры
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​Следствие установило местонахождение актера-иноагента Смольянинова*
ТАСС: СК установил местонахождение сбежавшего из РФ актера-иноагента Смольянинова*
26 января 2025, 02:57

Фото: iStock/simpson

Следователи установили местонахождение актера Артура Смольянинова*, сообщает ТАСС. Однако в какой именно стране находится артист, официально не уточняется.
Ранее Смольянинов* был заочно арестован по обвинению в распространении фейков об армии и возбуждении ненависти, а также объявлен в международный розыск.

Дело против актера было возбуждено еще в январе 2023 года. В октябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его, предъявив обвинения по статьям 282 УК РФ и 207.3 УК РФ. Срок предварительного следствия недавно продлили до 26 апреля.

Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
Штрафы, кредиты и дискредитация армии: долги Смольянинова* превысили 216 тыс. рублей
После начала специальной военной операции Смольянинов* покинул Россию, стал активно критиковать политику властей и даже заявил о готовности участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Актер делал серьезные антироссийские заявления, включая поддержку возможного ядерного удара по РФ.

Артур Смольянинов* известен по ролям в таких фильмах, как «Девятая рота», «Белая гвардия», «Восьмерка» и «Духless».

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В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае

*Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
#суд
#актёр
#следователи
#розыск
#ук
#рф
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В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае
NYT: ЦРУ опубликовало данные об утечке COVID-19 из ​лаборатории в Ухане
26 января 2025, 00:36

Фото: iStock/peterschreiber.media

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из лаборатории в Китае. В доказательство этого был опубликован новый аналитический доклад, сообщила газета The New York Times.
Ранее в течение нескольких лет ЦРУ не делало окончательных выводов о происхождении вируса. Не хватало информации для установления, произошёл ли COVID-19 от животного естественным путём или стал результатом лабораторной утечки в Ухане.

Изменение позиции ЦРУ связано с новым, более тщательным, анализом уже имеющихся данных, а не с появлением новой разведывательной информации.

Этот пересмотр данных начался ещё при администрации бывшего президента США Джо Байдена и завершился после назначения Джона Рэтклиффа новым директором ЦРУ. Ранее Рэтклифф выступал за наказание Китая за сокрытие данных о происхождении COVID-19.

«Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», — уточнили в The New York Tmes.
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#расследование
#covid-19
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В США мужчина вернул в библиотеку книгу Хемингуэя спустя 56 лет
25 января 2025, 22:54

Фото: iStock/ Kenishirotie

Книга Хемингуэя, которую взяли на руки больше полувека назад, вернулась в одну из американских библиотек, сообщило агентство UPI.
Экземпляр романа Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце» вернули в библиотеку штата Коннектикут с большим опозданием. К книге была приложена записка, которая объясняла причину задержки, еще забывший вернуть роман выписал чек, покрывающий стоимость книги.

«Я родился и вырос в Гринвиче, а в 1980 году моя семья переехала на север штата Нью-Йорк. Недавно я перебирал старые коробки и нашел эту книгу. Я перечитал ее и теперь возвращаю — с опозданием на 56 лет. Я прилагаю чек, который, я надеюсь, покроет расходы на замену книги. Большое спасибо», — гласил текст записки.

Работники библиотеки выразили благодарность американцу через социальные сети. Они подчеркнули, что, к счастью, у них больше нет просроченных штрафов.

«Спасибо бывшему владельцу, который прислал нам эту книгу по почте, включая чек на замену ее на более новую копию», — обратили внимание представители библиотеки.

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#сша
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Мама ведущего программиста по разработке ChatGPT обвинила OpenAI в его кончине
25 января 2025, 22:40

Фото: iStock/ Artem_Furman

Мать 25-летнего Сучира Баладжи, являвшимся одним из ведущих программистов, который участвовал в создании чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT, обвинила компанию OpenAI в гибели своего сына. Об этом она заявила в беседе с журналистом Такером Карлсоном.
Тело молодого программиста нашли в его собственной квартире через некоторое время после того, как дал разоблачающее интервью против компании OpenAI о ее деятельности и незаконном использовании выложенных в Сеть материалов для создания чат-бота.

Мама Сучира Баладжи полагает, что программиста убили по заказу компании и, судя по всему, по личном распоряжению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

«У моего сына были документы против OpenAI. Они напали на него и убили», — обратила внимание мать погибшего программиста в интервью.

Ранее сообщалось, что 30-летняя Энн Альтман, младшая сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана, обратилась в федеральный суд штата Миссури. Она обвиняет своего брата в сексуальном насилии.

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Daily Mail: спрос на услуги проституток вырос во время проведения ВЭФ в Давосе
25 января 2025, 22:19

Фото: iStock/ Motortion

Спрос на услуги проституток увеличился за время проведения Всемирного экономического форума в Давосе, проинформировала британская газета Daily Mail.
«Тайный разврат мировой элиты, приехавшей на Всемирный экономический форум в Давосе, обнажился: эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток», — отмечалось в материале.

Представитель компании по оказанию эскорт-услуг обратил внимание, что в 2025 году примерно 300 женщин и транс-женщин* заказали в Давосе и поблизости города. В 2024 году таких заказов было 170.


Авторы публикации уточнили, что влиятельные клиенты переживают о том, чтобы все оставалось в секрете, из-за этого теперь они заключают соглашения о неразглашении, которые составляются на английском языке.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основателем форума являетс профессор Женевского университета Клаус Шваб.

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Упрямый житель Китая не стал покидать дом и остался жить посреди трассы
25 января 2025, 22:06

Фото: iStock/ XiXinXing

Житель Китая не захотел съезжать из дома, который располагался на пути строительства новой автомобильной магистрали. В итоге дорогу пришлось прокладывать вокруг его жилища, сообщила газета The Sun.
Авторы материала отметили, что власти предал агли жителю гражданину Китая Хуану Пиню из округа Цзясин заплатить 220 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей), и даже ряд квартир на выбор. Однако после долгих переговоров мужчина отказался от условий, вместе с внуком он продолжил жить в своём доме.

В настоящий момент вокруг его жилища располагаются высокие стены, а крыша находится практически на уровне со строящейся трассой — её собираются открыть весной. Житель Китая поделился, что шум стройки, пыль и грязь доставляют ему достаточно неудобств. Однако потом он смягчил свою позицию.

«Если бы я мог повернуть время вспять, я бы согласился на предложенные условия сноса. Я немного сожалею об этом», — рассказал мужчина.

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