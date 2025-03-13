В МЧС запретили сбивать беспилотники подручными средствами

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В МЧС России запретили гражданам сбивать беспилотники с помощью подручных средств, а также подходить близко к упавшим дронам. Об этом сообщает ТАСС.
«Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», — предупреждает ведомство.
Также в МЧС просят граждан не использовать радиоаппаратуру, мобильные телефоны и устройства с GPS вблизи с БПЛА. В ведомстве рассказали, что в случае обнаружения дрона необходимо отойти от него на 100 метров, спрятаться за здание или дерево, предупредить других граждан об опасности и позвонить в экстренные службы по номеру 112.
Помимо этого в МЧС попросили не снимать работу ПВО в момент полета беспилотников. К тому же стоит отказаться от съемки военной техники и инфраструктуры, так как это информирует противника.
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