Гусев: в Воронежской области пожар на объекте инфраструктуры из-за атаки БПЛА

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В Воронежской области начался пожар на объекте инфраструктуры из-за атаки беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточненным данным, при повреждении одного объекта инфраструктуры произошел пожар», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
На данный момент оперативные службы занимаются тушением пожара. Пострадавших в результате происшествия нет. В Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников.
Напомним, что ранее было уничтожено два БПЛА в Калужской области. Пострадавших нет.
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