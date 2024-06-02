Онколог Черёмушкин перечислил первые симптомы опухоли мозга

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К первым симптомам начинающейся раковой опухоли мозга относятся ухудшающиеся зрение и координация, а также изменения внутричерепного давления. Об этом рассказал врач-онколог Евгений Черёмушкин.
В разговоре с изданием «Вечерняя Москва» он рекомендовал обращать внимание на наличие таких сбоев в организме, так как они могут свидетельствовать о развитии опухолевых изменений. Впрочем, медик подчеркнул, что окончательный ответ может дать только магнитно-резонансная томография.
В случае наличия сомнений или подозрений на какие-либо симптомы следует обратиться к специалистам. Врач также посоветовал пройти полное обследование, так как опухоль мозга, как и любую онкологию, лучше обнаружить на ранней стадии, чтобы иметь больше шансов на благополучное лечение.
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Александр Бойцов