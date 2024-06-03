В Видном открыли Центр грудного вскармливания

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Центр грудного вскармливания начал работать в Видновском перинатальном центре, женщины, ставшие мамами, смогут получить здесь консультацию и поддержку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Иногда новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у неё возникает много вопросов. Для того, чтобы вскармливание было оптимальным для ребёнка и комфортным для женщины, важно ей помочь», — сказала завотделением патологии новорождённых и недоношенных детей Видновского ПЦ Юлия Кузьминова.В министерстве также добавили, что в Видновском перинатальном центре есть банк грудного молока: благодаря ему ценное питание, защищающее здоровье и помогающее формировать иммунитет новорождённых, круглосуточное получают малыши, находящиеся в отделениях реанимации.
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