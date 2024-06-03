Горячая линия главврача в Подмосковье с начала года приняла более 100 тыс. звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Горячая линия главного врача в Московской области с начала года обработала более 100 тыс. звонков. Об этом рассказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Работает горячая линия в медицинских организациях региона. Пациенты могут позвонить на неё и задать интересующие вопросы, оставить отзыв или предложения.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, позвонить на горячую линию можно по единому номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный телефон, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках. Единая линия функционирует по рабочим дням с 9 до 18 часов.
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«Пациенты наших медорганизаций должны оперативно получать интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тыс. обращений. А всего за два года её работы обработано свыше 400 тыс. звонков», – уточнил Сапанюк.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, позвонить на горячую линию можно по единому номеру 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора нужно набрать добавочный телефон, который соответствует определённой медицинской организации. Узнать его можно на сайтах медицинских организаций и на информационных плакатах в поликлиниках. Единая линия функционирует по рабочим дням с 9 до 18 часов.
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Лора Луганская