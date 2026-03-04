В Мексике на берег выбросило двух рыб «Судного дня»
В мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас на берег выбросило двух сельдяных королей — редких глубоководных рыб, которых в народе называют «рыбами Судного дня». Об этом сообщает Jam Press.
По информации издания, две женщины отдыхали на пляже с семьёй, когда заметили на песке крупное извивающееся существо. Подойдя ближе, они обнаружили трёхметрового сельдяного короля и попытались вернуть его в воду.
Рыба сильно билась о песок, из-за чего у неё оторвался хвост. Женщины всё же смогли оттащить её обратно в море. После этого они заметили на берегу ещё одного сельдяного короля. Обе рыбы пытались вернуться на мелководье, однако отдыхающие снова оттолкнули их на глубину.
По словам очевидцев, ни один из сельдяных королей не выглядел здоровым. Эти рыбы обычно обитают на глубине более 900 метров и крайне редко появляются у поверхности. Считается, что их появление у берега может предвещать природные катаклизмы.
Читайте также: