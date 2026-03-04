В Мексике на берег выбросило двух рыб «Судного дня»

04 марта 2026, 15:59

Фото: iStock/Eric Broder Van Dyke

В мексиканском курортном городе Кабо-Сан-Лукас на берег выбросило двух сельдяных королей — редких глубоководных рыб, которых в народе называют «рыбами Судного дня». Об этом сообщает Jam Press.