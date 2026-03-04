В Хабаровском крае пенсионерку почти месяц ели её собственные кошки, запертые в квартире

04 марта 2026, 07:20

В посёлке Эльбан домашние кошки почти месяц обгладывали труп погибшей пенсионерки

Фото: iStock/suemack

В Хабаровском крае в феврале обнаружили тело 75-летней пенсионерки, которая скончалась в своей квартире примерно за месяц до этого. Всё это время останки пожилой женщины поедали её кошки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.





Погибшая снимала муниципальное жильё во 2-м микрорайоне посёлка Эльбан и держала больше десяти питомцев. Соседи неоднократно жаловались на невыносимый запах и просили изъять стаю кошек, но получали отказы. В январе пенсионерка перестала выходить на связь.



