В Хабаровском крае пенсионерку почти месяц ели её собственные кошки, запертые в квартире
В Хабаровском крае в феврале обнаружили тело 75-летней пенсионерки, которая скончалась в своей квартире примерно за месяц до этого. Всё это время останки пожилой женщины поедали её кошки, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Погибшая снимала муниципальное жильё во 2-м микрорайоне посёлка Эльбан и держала больше десяти питомцев. Соседи неоднократно жаловались на невыносимый запах и просили изъять стаю кошек, но получали отказы. В январе пенсионерка перестала выходить на связь.
Из-за постоянного неприятного запаха жители дома не сразу почувствовали трупный смрад, которым наполнилось помещение. Квартиру пенсионерки вскрыли 14 февраля. Внутри нашли сильно обглоданное тело пожилой женщины, а также несколько мёртвых кошек. Выжившие питомцы, судя по всему, питались останками погибшей.
Тело вывезли через пару дней, однако ослабевших животных оставили, при этом зоозащитники привезли только один пакет корма. Местные жители за свой счёт отправили четырёх кошек в приют, ещё трое пока что остаются в квартире. В настоящий момент администрация закрыла доступ в помещение.