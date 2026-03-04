На юге Москвы хаски без поводка загрыз краснокнижного бобра

04 марта 2026, 01:13

На юге Москвы хаски загрыз краснокнижного бобра, прокуратура организовала проверку

Фото: iStock/format35

В районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» хаски напал на краснокнижного бобра. Правоохранительные органы организовали проверку по факту инцидента, пишет РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.





Отмечается, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором собака без намордника и поводка подбежала к гуляющему по снегу бобру и попыталась схватить его. Животное пыталось защищаться. Хозяин несколько раз звал пса, а затем оттащил его, однако бобр не выжил.



Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль возмещение ущерба и привлечение виновного к ответственности.





«Обыкновенный бобр включен в список редких животных, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях города, занесен в Красную книгу города Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.