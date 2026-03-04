На юге Москвы хаски без поводка загрыз краснокнижного бобра
В районе Нагатинский затон у ЖК «Ривер Парк» хаски напал на краснокнижного бобра. Правоохранительные органы организовали проверку по факту инцидента, пишет РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.
Отмечается, что ранее в соцсетях появилось видео, на котором собака без намордника и поводка подбежала к гуляющему по снегу бобру и попыталась схватить его. Животное пыталось защищаться. Хозяин несколько раз звал пса, а затем оттащил его, однако бобр не выжил.
Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы взяла на контроль возмещение ущерба и привлечение виновного к ответственности.
«Обыкновенный бобр включен в список редких животных, находящихся под угрозой исчезновения и уязвимых в условиях города, занесен в Красную книгу города Москвы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Хозяин хаски Дмитрий в беседе с журналистами назвал ситуацию ужасной и выразил сожаление. Он пояснил, что пёс возрастной и никогда не проявлял агрессии.
Когда питомец вырвался из рук мужчины, тот даже не предполагал, что на реке может быть бобр. После он хотел отвезти пострадавшее животное к ветеринару, но не увидел следов крови, поэтому успокоился. О смерти бобра он узнал из местных чатов. Дмитрий пообещал впредь серьёзнее следить за своей собакой.